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GC1930/02
Rýchlejšie – od začiatku až do konca
Okrem domácich prác predsa existujú aj zaujímavejšie veci, ktoré môžete robiť, takže ich chcete urobiť čo najrýchlejšie. Vďaka rýchlemu plniacemu a vyprázdňovaciemu otvoru, zahrotenej špičke a hladko kĺzajúcej žehliacej ploche je táto kvalitná žehlička Philips jednoducho ako stvorená na rýchle žehlenie
Jednotka v žehlení
Naparovanie 13 g/min;80 g prúd pary
Žehliaca plocha Blue Ceralon
Ochrana proti vodnému kameňu
1700 wattov
Žehliaca plocha vašej žehličky Philips je potiahnutá nelepivou vrstvou, takže dobre kĺže na všetkých tkaninách.
Funkcia kropenia vytvára jemnú rosu, ktorá rovnomerne zvlhčí tkaninu, čím zjednoduší vyžehlenie záhybov.
Systém Double Active Calc vo vašej žehličke Philips zabraňuje usadzovaniu vodného kameňa prostredníctvom tabliet a ľahko použiteľnej funkcie na odstraňovanie vodného kameňa.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
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