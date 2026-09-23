VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Standard Product Photo Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Standard Product Photo Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron

Tento produkt už nie je dostupný

1900 seriesNaparovacia žehlička

GC1930/02

1 Ocenenie

Rýchlejšie – od začiatku až do konca

Okrem domácich prác predsa existujú aj zaujímavejšie veci, ktoré môžete robiť, takže ich chcete urobiť čo najrýchlejšie. Vďaka rýchlemu plniacemu a vyprázdňovaciemu otvoru, zahrotenej špičke a hladko kĺzajúcej žehliacej ploche je táto kvalitná žehlička Philips jednoducho ako stvorená na rýchle žehlenie

Zobraziť všetky výhody
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Jednotka v žehlení

Žehlička s rýchlym naplnením a vypustením vody

Rýchlejšie – od začiatku až do konca

  • Naparovanie 13 g/min;80 g prúd pary

  • Žehliaca plocha Blue Ceralon

  • Ochrana proti vodnému kameňu

  • 1700 wattov

Nelepivý povrch žehliacej plochy

Nelepivý povrch žehliacej plochy

Žehliaca plocha vašej žehličky Philips je potiahnutá nelepivou vrstvou, takže dobre kĺže na všetkých tkaninách.

Jemné kropenie rovnomerne navlhčí látku

Jemné kropenie rovnomerne navlhčí látku

Funkcia kropenia vytvára jemnú rosu, ktorá rovnomerne zvlhčí tkaninu, čím zjednoduší vyžehlenie záhybov.

Systém Double Active Calc zabraňuje vytváraniu vodného kameňa

Systém Double Active Calc zabraňuje vytváraniu vodného kameňa

Systém Double Active Calc vo vašej žehličke Philips zabraňuje usadzovaniu vodného kameňa prostredníctvom tabliet a ľahko použiteľnej funkcie na odstraňovanie vodného kameňa.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

Prejsť na náhradné diely a príslušenstvo

Náhradné diely a príslušenstvo

Ocenenia

  • Obrázok VRS_PBTAWARD66

Hodnotenie

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcel by som dostávať reklamné informácie o výrobkoch, službách, udalostiach a akciách spoločnosti Philips na základe mojich preferencií a správania. Odber môžem kedykoľvek jednoducho zrušiť.

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky