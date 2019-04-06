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  • Product in Use Photo Philips 1900 series Steam iron GC1960
  • Product in Use Photo Philips 1900 series Steam iron GC1960
  • Emotional Benefit Photo Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips 1900 series Steam iron GC1960
  • Standard Product Photo Philips 1900 series Steam iron
  • Main in-use photograph Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips 1900 series Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Product in Use Photo Philips 1900 series Steam iron GC1960
  • Product in Use Photo Philips 1900 series Steam iron GC1960
  • Emotional Benefit Photo Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips 1900 series Steam iron GC1960

Tento produkt už nie je dostupný

1900 seriesNaparovacia žehlička

GC1960/02

5

| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Rýchlejšie – od začiatku až do konca

V živote existujú aj omnoho príjemnejšie veci ako domáce práce, takže ich chcete urobiť čo najrýchlejšie. Táto špičková žehlička Philips GC1960/02 je vybavená otvorom na rýchle plnenie a vyprázdňovanie, zahrotenou špičkou a hladko kĺzajúcou žehliacou plochou.

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Jednotka v žehlení

Žehlička s rýchlym naplnením a vypustením vody

Rýchlejšie – od začiatku až do konca

  • Naparovanie 14 g/min;80 g prúd pary

  • Žehliaca plocha Blue Ceralon

  • Ochrana proti vodnému kameňu

  • 1700 wattov

Nelepivý povrch žehliacej plochy

Nelepivý povrch žehliacej plochy

Žehliaca plocha vašej žehličky Philips je potiahnutá nelepivou vrstvou, takže dobre kĺže na všetkých tkaninách.

Systém Double Active Calc zabraňuje vytváraniu vodného kameňa

Systém Double Active Calc zabraňuje vytváraniu vodného kameňa

Systém Double Active Calc vo vašej žehličke Philips zabraňuje usadzovaniu vodného kameňa prostredníctvom tabliet a ľahko použiteľnej funkcie na odstraňovanie vodného kameňa.

Zvislá para pre odstránenie záhybov na visiacich tkaninách

Zvislá para pre odstránenie záhybov na visiacich tkaninách

Táto žehlička Philips má funkciu zvislej pary na odstránenie záhybov na visiacich tkaninách.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Hodnotenie

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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

06/04/2019

Україна

Україна

Чудова парова праска за всіма показниками

Вітаю! Мій відгук присвячений паровій прасці Philips 1900 series GC1960. Купувала її для свої батьків у подарунок, і не помилилася у виборі. Відмінне прасування одягу, білизни від початку до кінця! Особливо хочу наголосити на функції вертикального відпарювання. Легкий і практичний у застосуванні, а головне- довговічний. Дуже шкода, що дана модель знята з виробництва.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre GC1960/02

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre GC1960/02

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