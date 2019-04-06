Tento produkt už nie je dostupný
Rýchlejšie – od začiatku až do konca
V živote existujú aj omnoho príjemnejšie veci ako domáce práce, takže ich chcete urobiť čo najrýchlejšie. Táto špičková žehlička Philips GC1960/02 je vybavená otvorom na rýchle plnenie a vyprázdňovanie, zahrotenou špičkou a hladko kĺzajúcou žehliacou plochou.
Jednotka v žehlení
Naparovanie 14 g/min;80 g prúd pary
Žehliaca plocha Blue Ceralon
Ochrana proti vodnému kameňu
1700 wattov
Žehliaca plocha vašej žehličky Philips je potiahnutá nelepivou vrstvou, takže dobre kĺže na všetkých tkaninách.
Systém Double Active Calc vo vašej žehličke Philips zabraňuje usadzovaniu vodného kameňa prostredníctvom tabliet a ľahko použiteľnej funkcie na odstraňovanie vodného kameňa.
Táto žehlička Philips má funkciu zvislej pary na odstránenie záhybov na visiacich tkaninách.
Ocenenia
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Darja2601
06/04/2019
Україна
Чудова парова праска за всіма показниками
Вітаю! Мій відгук присвячений паровій прасці Philips 1900 series GC1960. Купувала її для свої батьків у подарунок, і не помилилася у виборі. Відмінне прасування одягу, білизни від початку до кінця! Особливо хочу наголосити на функції вертикального відпарювання. Легкий і практичний у застосуванні, а головне- довговічний. Дуже шкода, що дана модель знята з виробництва.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre GC1960/02
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre GC1960/02