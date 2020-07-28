Tento produkt už nie je dostupný
Jednotka v žehlení
Poťah na dosku je zo 100 % bavlny a je podložený penou a plstenými vrstvami. Táto kombinácia vytvára pohodlný a hladký žehliaci povrch.
Výšku žehliacej dosky si môžete ľahko nastaviť na svoju vlastnú výšku pomocou páčky, ktorá sa nachádza pod povrchom dosky. Výšku je možné nastaviť medzi 70 a 94 cm.
Táto žehliaca doska bola navrhnutá s dôrazom na výnimočnú stabilitu. Špeciálna konštrukcia nôh s protišmykovými koncovkami na nožičky zaisťuje stabilitu a bezpečnosť dosky.
Ocenenia
4.4
z 5
9
Recenzie
89%
Odporúča tento produkt
Honzina
28/07/2020
Česká republika
Overený kupujúci
Kvalitní výrobek
Stabilní, dostatečná žehlící plocha, skladné, kvalitní potah.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Easy6 Express GC202/30 Žehlicí prkno
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Easy6 Express GC202/30 Žehlicí prkno
Janča19
19/07/2020
Česká republika
Overený kupujúci
Snadnější žehlení
S želícím prknem jsem velmi spokojená. Je stabilní, žehlící plocha je dostatečně široká a i výběr poloh mi vyhovuje.
Výhody
Stabilní, lehké
Nevýhody
Zatím žádné
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Easy6 Express GC202/30 Žehlicí prkno
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Easy6 Express GC202/30 Žehlicí prkno
Zebra1307
15/07/2020
Česká republika
Overený kupujúci
Bez problémů
Žehlící prkno je dostatečné velké, stabilní a má dostatek výškových poloh.
Výhody
stabilní, lehký
Nevýhody
zatím žádné
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Easy6 Express GC202/30 Žehlicí prkno
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Easy6 Express GC202/30 Žehlicí prkno