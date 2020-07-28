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  • 6 šikovných riešení na jednoduché žehlenie
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  • 6 šikovných riešení na jednoduché žehlenie
  • 6 šikovných riešení na jednoduché žehlenie
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  • 6 šikovných riešení na jednoduché žehlenie

Tento produkt už nie je dostupný

Easy6 ExpressŽehliaca doska

GC202/30

4.4
| (9) Recenzie | 89% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

6 šikovných riešení na jednoduché žehlenie
Pri žehlení zohráva žehliaca doska dôležitú úlohu. Táto žehliaca doska Philips je navrhnutá pre naparovacie žehličky. So šiestimi šikovnými riešeniami bude žehlenie jednoduchšie a účinnejšie.
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Jednotka v žehlení

so systémom ShoulderShape

6 šikovných riešení na jednoduché žehlenie

Hladšie kĺzanie vďaka viacvrstvovému poťahu žehliacej dosky

Hladšie kĺzanie vďaka viacvrstvovému poťahu žehliacej dosky

Poťah na dosku je zo 100 % bavlny a je podložený penou a plstenými vrstvami. Táto kombinácia vytvára pohodlný a hladký žehliaci povrch.

Pohodlné žehlenie pre všetkých: nastaviteľná výška

Výšku žehliacej dosky si môžete ľahko nastaviť na svoju vlastnú výšku pomocou páčky, ktorá sa nachádza pod povrchom dosky. Výšku je možné nastaviť medzi 70 a 94 cm.

Výnimočná stabilita: protišmykové koncovky na nožičky

Výnimočná stabilita: protišmykové koncovky na nožičky

Táto žehliaca doska bola navrhnutá s dôrazom na výnimočnú stabilitu. Špeciálna konštrukcia nôh s protišmykovými koncovkami na nožičky zaisťuje stabilitu a bezpečnosť dosky.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Ocenenia

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.4

z 5

9

Recenzie

89%

Odporúča tento produkt

3
2

28/07/2020

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Kvalitní výrobek

Stabilní, dostatečná žehlící plocha, skladné, kvalitní potah.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Easy6 Express GC202/30 Žehlicí prkno

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Easy6 Express GC202/30 Žehlicí prkno

19/07/2020

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Snadnější žehlení

S želícím prknem jsem velmi spokojená. Je stabilní, žehlící plocha je dostatečně široká a i výběr poloh mi vyhovuje.

Výhody

Stabilní, lehké

Nevýhody

Zatím žádné

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Easy6 Express GC202/30 Žehlicí prkno

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Easy6 Express GC202/30 Žehlicí prkno

15/07/2020

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Bez problémů

Žehlící prkno je dostatečné velké, stabilní a má dostatek výškových poloh.

Výhody

stabilní, lehký

Nevýhody

zatím žádné

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Easy6 Express GC202/30 Žehlicí prkno

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Easy6 Express GC202/30 Žehlicí prkno

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