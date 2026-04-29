VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

Easy6 Express Žehliaca doska

Tento produkt už nie je dostupný

Podpora

Easy6 ExpressŽehliaca doska

GC202/30

Easy6 Express Žehliaca doska

Tento produkt už nie je dostupný

Prejsť do obchodu

Prihláste sa alebo si vytvorte účet

Zaregistrujte svoj výrobok

Budete mať okamžitý prístup k príručkám, podpore presne na mieru a ďalším výhodám. Navyše je to rýchle a jednoduché.

Registrujte sa teraz

Návody a dokumentácia

Pri žehlení zohráva žehliaca doska dôležitú úlohu. Táto žehliaca doska Philips je navrhnutá pre naparovacie žehličky. So šiestimi šikovnými riešeniami bude žehlenie jednoduchšie a účinnejšie.

  • PDF súbor
  • 8 April 2026

Náhradné diely a príslušenstvo

Kontaktovanie spoločnosti Philips

Radi vám pomôžeme