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Žehlenie
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Easy6 Express Žehliaca doska
Tento produkt už nie je dostupný
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GC202/30
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Pri žehlení zohráva žehliaca doska dôležitú úlohu. Táto žehliaca doska Philips je navrhnutá pre naparovacie žehličky. So šiestimi šikovnými riešeniami bude žehlenie jednoduchšie a účinnejšie.
500 SeriesOdžmolkovač
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