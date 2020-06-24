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Tento produkt už nie je dostupný

EasySpeedNaparovacia žehlička

GC2040/70

5
| (4) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Rýchle, od začiatku až do konca
Táto žehlička EasySpeed urýchli žehlenie vďaka: trojnásobne presnejšej špičke, rovnomernému rozvádzaniu tepla po žehliacej ploche a stálemu výstupu pary.
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Jednotka v žehlení

3 spôsoby na zrýchlenie žehlenia

Rýchle, od začiatku až do konca

  • Naparovanie 30 g/min;100 g zosil. para

  • Nelepivá žehliaca plocha

  • Ochrana proti vodnému kameňu

  • 2100 wattov

Výkon až 2100 W umožňuje súvislý a silný výstup pary

Výkon až 2100 W umožňuje súvislý a silný výstup pary

Výkon až 2100 W umožňuje súvislý a silný výstup pary.

Zosilnená para 100 g na ľahké odstránenie nepoddajných záhybov

Zosilnená para 100 g na ľahké odstránenie nepoddajných záhybov

Zosilnená para až 100 g pre rýchle odstránenie aj tých najodolnejších záhybov.

Kontinuálna para až do 30 g/min. pre lepšie vyžehlenie záhybov

Kontinuálna para až do 30 g/min. pre lepšie vyžehlenie záhybov

Kontinuálna para až do 30 g/min. pre lepšie vyžehlenie záhybov.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

4

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

24/06/2020

България

България

Много добра.

Определено препоръчвам. Глади се лесно, без да се налага допълнителен натиск. Покритието е наистина незалепващо . Доволна съм.

Výhody

незалепващо покритие

Nevýhody

не съм открила

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed GC2040/70 Парна ютия

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed GC2040/70 Парна ютия

10/02/2020

България

България

Продуктът е добър

Харесва ми и работи добре........няма никакви недостатъци.

Výhody

Удобна и лека

Nevýhody

Няма

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed GC2040/70 Парна ютия

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed GC2040/70 Парна ютия

25/06/2019

България

България

Доволна съм!

За мен гладенето е изключително важно, а с тази ютия е лесно, бързо и перфектно. Имам малко дете и затова е важно всяка една дрешка да е изгладена и в същото време да е оптимално бързо.

Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed GC2040/70 Парна ютия

Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed GC2040/70 Парна ютия

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