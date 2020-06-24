Tento produkt už nie je dostupný
Jednotka v žehlení
Naparovanie 30 g/min;100 g zosil. para
Nelepivá žehliaca plocha
Ochrana proti vodnému kameňu
2100 wattov
Výkon až 2100 W umožňuje súvislý a silný výstup pary.
Zosilnená para až 100 g pre rýchle odstránenie aj tých najodolnejších záhybov.
Kontinuálna para až do 30 g/min. pre lepšie vyžehlenie záhybov.
Ocenenia
5.0
z 5
4
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
mikrob4eto
24/06/2020
България
Много добра.
Определено препоръчвам. Глади се лесно, без да се налага допълнителен натиск. Покритието е наистина незалепващо . Доволна съм.
Výhody
незалепващо покритие
Nevýhody
не съм открила
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed GC2040/70 Парна ютия
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed GC2040/70 Парна ютия
Христо Христов
10/02/2020
България
Продуктът е добър
Харесва ми и работи добре........няма никакви недостатъци.
Výhody
Удобна и лека
Nevýhody
Няма
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed GC2040/70 Парна ютия
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed GC2040/70 Парна ютия
jankova
25/06/2019
България
Доволна съм!
За мен гладенето е изключително важно, а с тази ютия е лесно, бързо и перфектно. Имам малко дете и затова е важно всяка една дрешка да е изгладена и в същото време да е оптимално бързо.
Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed GC2040/70 Парна ютия
Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed GC2040/70 Парна ютия