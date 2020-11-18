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Tento produkt už nie je dostupný

EasySpeedNaparovacia žehlička

GC2048/30

4.9
| (12) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Rýchle, od začiatku až do konca
Táto žehlička EasySpeed Plus urýchľuje žehlenie vďaka špičke Triple Precision Tip, rovnomernému rozloženiu tepla na žehliacej ploche, nepretržitému prúdu pary, zosilneniu pary a vysokému výkonu.
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Jednotka v žehlení

5 spôsobov výnimočne rýchleho žehlenia

Rýchle, od začiatku až do konca

  • Napar. 35g/min; zosilnená para 120g

  • Keramická žehliaca plocha

  • Bezp. vyp. a ochr. proti vod. kameňu

  • 2300 wattov

Výkon až 2300 W umožňuje súvislý a silný výstup pary

Výkon až 2300 W umožňuje súvislý a silný výstup pary

Výkon až 2300 W umožňuje súvislý a silný výstup pary.

Zosilnená para až 120g

Zosilnená para až 120g

Zosiln. para tejto žehličky až 120 g umožní jednoducho vyžehliť dokonca aj tie najnepoddajnejšie záhyby.

Kontinuálny výstup pary až 35 g/min

Kontinuálny výstup pary až 35 g/min

Kontinuálny výstup pary až 35 g/min. poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.9

z 5

12

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

18/11/2020

Україна

Україна

Чудова праска!

Прасує на відмінно, потужний паровий удар, все гарно розпрасовує! Функція автоматичного вимкнення для нас чудова знахідка!

Výhody

Перевершила наші очікування!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed GC2048/80 Парова праска

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed GC2048/80 Парова праска

28/10/2019

България

България

Overený kupujúci

Страхотна ютия

Препоръчвам я на всеки.Ще останете доволни.Бързо загрява и глади безупречно.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed GC2048/30 Парна ютия

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed GC2048/30 Парна ютия

20/09/2019

България

България

Отличен

Изключително лесна за използване,глади безупречно.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed GC2048/30 Парна ютия

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed GC2048/30 Парна ютия

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