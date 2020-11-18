Tento produkt už nie je dostupný
Jednotka v žehlení
Napar. 35g/min; zosilnená para 120g
Keramická žehliaca plocha
Bezp. vyp. a ochr. proti vod. kameňu
2300 wattov
Výkon až 2300 W umožňuje súvislý a silný výstup pary.
Zosiln. para tejto žehličky až 120 g umožní jednoducho vyžehliť dokonca aj tie najnepoddajnejšie záhyby.
Kontinuálny výstup pary až 35 g/min. poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.
Ocenenia
4.9
z 5
12
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Andrii ii
18/11/2020
Україна
Чудова праска!
Прасує на відмінно, потужний паровий удар, все гарно розпрасовує! Функція автоматичного вимкнення для нас чудова знахідка!
Výhody
Перевершила наші очікування!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed GC2048/80 Парова праска
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed GC2048/80 Парова праска
vesenceto_88
28/10/2019
България
Overený kupujúci
Страхотна ютия
Препоръчвам я на всеки.Ще останете доволни.Бързо загрява и глади безупречно.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed GC2048/30 Парна ютия
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed GC2048/30 Парна ютия
Лили49
20/09/2019
България
Отличен
Изключително лесна за използване,глади безупречно.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed GC2048/30 Парна ютия
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed GC2048/30 Парна ютия