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EasySpeed PlusNaparovacia žehlička

GC2142/40

4.9
| (16) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Rýchle – od začiatku až do konca
Naparovacia žehlička EasySpeed Plus urýchľuje žehlenie pomocou silného prúdu pary, ktorý si poradí aj so zložitými záhybmi, nelepivej žehliacej plochy pre jednoduché kĺzanie a nášho systému ochrany pred odkvapkávaním. Tieto tri jednoduché techniky predstavujú ideálne riešenie na urýchlenie vášho žehlenia.
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Jednotka v žehlení

Zrýchli vaše žehlenie využitím 3 techník

Rýchle – od začiatku až do konca

  • 2000 W

  • 100 g zosilnená para

  • Kontinuálny výstup pary 25 g/min

  • Nelepivá žehliaca plocha

2 000 W na rýchle zohriatie

2 000 W na rýchle zohriatie

Poskytuje rýchle zohriatie a vysoký výkon.

Zosilnená para až 100 g na odstránenie nepoddajných záhybov

Zosilnená para až 100 g na odstránenie nepoddajných záhybov

Preniká hlboko do tkanín a umožňuje jednoduché odstránenie nepoddajných záhybov.

Výstup pary až 25 g/min. poskytujúci vysoký a stabilný výkon

Výstup pary až 25 g/min. poskytujúci vysoký a stabilný výkon

Vďaka silnému a kontinuálnemu výstupu pary tkaninou prenikne viac pary, takže záhyby sa odstránia rýchlejšie.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.9

z 5

16

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

24/03/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Ideální pomocník

S žehličkou jsme moc spokojeni, poměr cena/výkon je super. Předchozí žehlička stála 2x tolik a měsíc po uplynutí záruky přestala fungovat. Teď mi přijde, že to byla zbytečná investice, tato žehlička je zcela dostačující pro běžné použití

Výhody

Cena, snadné použité, hmotnost

Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed Plus GC2142/40 Napařovací žehlička

Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed Plus GC2142/40 Napařovací žehlička

11/11/2021

Україна

Україна

Задоволена ціною і надійністю

Користуюсь давно, але праска працює надійно! Тому що вона один-два рази залишалася ввімкненою надовго, я забувала вимкнути з розетки, але до пожежі справа не дійшла, автоматика впоралася. Тому дякую компанії Philips!

Výhody

Надійність, гарний дизайн

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed Plus GC2142/40 Парова праска

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed Plus GC2142/40 Парова праска

09/11/2021

Україна

Україна

Легка і надійна праска

Під час вибору фірми праски, ми не задумуючись віддали перевагу Philips! У нас досить багато техніки цього бренду, тому ми давно переконалися у якості. Дана праска перевершила наші очікування! Вона чудово прасує! У поєднанні з функцією пари прасування стає ще легшим!

Výhody

Легка, надійна

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed Plus GC2142/40 Парова праска

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed Plus GC2142/40 Парова праска

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