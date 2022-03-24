Jednotka v žehlení
2000 W
100 g zosilnená para
Kontinuálny výstup pary 25 g/min
Nelepivá žehliaca plocha
Poskytuje rýchle zohriatie a vysoký výkon.
Preniká hlboko do tkanín a umožňuje jednoduché odstránenie nepoddajných záhybov.
Vďaka silnému a kontinuálnemu výstupu pary tkaninou prenikne viac pary, takže záhyby sa odstránia rýchlejšie.
Ocenenia
4.9
z 5
16
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
M.i.k.l.
24/03/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Ideální pomocník
S žehličkou jsme moc spokojeni, poměr cena/výkon je super. Předchozí žehlička stála 2x tolik a měsíc po uplynutí záruky přestala fungovat. Teď mi přijde, že to byla zbytečná investice, tato žehlička je zcela dostačující pro běžné použití
Výhody
Cena, snadné použité, hmotnost
Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed Plus GC2142/40 Napařovací žehlička
Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed Plus GC2142/40 Napařovací žehlička
Maryna55
11/11/2021
Україна
Задоволена ціною і надійністю
Користуюсь давно, але праска працює надійно! Тому що вона один-два рази залишалася ввімкненою надовго, я забувала вимкнути з розетки, але до пожежі справа не дійшла, автоматика впоралася. Тому дякую компанії Philips!
Výhody
Надійність, гарний дизайн
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed Plus GC2142/40 Парова праска
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed Plus GC2142/40 Парова праска
Taras19921
09/11/2021
Україна
Легка і надійна праска
Під час вибору фірми праски, ми не задумуючись віддали перевагу Philips! У нас досить багато техніки цього бренду, тому ми давно переконалися у якості. Дана праска перевершила наші очікування! Вона чудово прасує! У поєднанні з функцією пари прасування стає ще легшим!
Výhody
Легка, надійна
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed Plus GC2142/40 Парова праска
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed Plus GC2142/40 Парова праска