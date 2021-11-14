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  • Rýchle – od začiatku až do konca
  • Rýchle – od začiatku až do konca
  • Rýchle – od začiatku až do konca
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EasySpeed PlusNaparovacia žehlička

GC2145/20

4.9
| (17) Recenzie | 94% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Rýchle – od začiatku až do konca
Naparovacia žehlička EasySpeed Plus urýchľuje žehlenie pomocou silného prúdu pary, ktorý si poradí aj so zložitými záhybmi, odolnej keramickej žehliacej plochy pre jednoduché kĺzanie a nášho systému ochrany pred odkvapkávaním. Tieto tri jednoduché techniky predstavujú ideálne riešenie na urýchlenie vášho žehlenia.
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Jednotka v žehlení

Zrýchli vaše žehlenie využitím 3 techník

Rýchle – od začiatku až do konca

  • 2 100 W

  • 110 g zosilnená para

  • Kontinuálny výstup pary 30 g/min

  • Keramická žehliaca plocha

2 100 W na rýchle zohriatie

2 100 W na rýchle zohriatie

Poskytuje rýchle zohriatie a vysoký výkon.

Zosilnená para až 110 g na odstránenie nepoddajných záhybov

Zosilnená para až 110 g na odstránenie nepoddajných záhybov

Preniká hlboko do tkanín a umožňuje jednoduché vyrovnanie nepoddajných záhybov.

Výstup pary až 30 g/min. poskytuje vysoký a stabilný výkon

Výstup pary až 30 g/min. poskytuje vysoký a stabilný výkon

Silný a stály výstup pary na rýchlejšie vyrovnanie záhybov.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.9

z 5

17

Recenzie

94%

Odporúča tento produkt

4
2
1

14/11/2021

Україна

Україна

Все якраз так, як мені хочеться!

Чи в усіх був той момент, коли, спробувавши чиюсь зручну річ, уже не хочеться повертатися до своєї? Отак було і у мене: купила цю прасочку, бо піддивилася в подруги) Всі деталі і те, як прасочка працює – все якраз так, як мені хочеться! - Хочеш - гладь (носик залізе скрізь), хочеш - повісь на плечики і відпарюй вертикально! Якість все-одно порадує)) - Довговічність: Я батькам його купила ще на попередній роботі років 7 назад і з тих пір якість роботи не змінилася! - Бідненькій прасочці приходиться себе очищувати при такій жорсткій воді, що вже два чайники змінили... а їй нічого)))

Výhody

Висока ЯКІСТЬ, зручність, легкість в роботі, довговічність

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed Plus GC2145/20 Парова праска

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed Plus GC2145/20 Парова праска

09/11/2021

Україна

Україна

Виріб має чудові функції

Праска супер користуюсь близько року . Прасує відмінно даже пересушені речі Рекомендую

Výhody

Потужність якість

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed Plus GC2145/20 Парова праска

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed Plus GC2145/20 Парова праска

27/10/2021

Україна

Україна

Гарна праска

Прасувати зручно і легко.Подобається довжина шнура.

Výhody

Легко, зручно прасувати.

Nevýhody

-

Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed Plus GC2145/20 Парова праска

Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed Plus GC2145/20 Парова праска

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