Jednotka v žehlení
2 100 W
110 g zosilnená para
Kontinuálny výstup pary 30 g/min
Keramická žehliaca plocha
Poskytuje rýchle zohriatie a vysoký výkon.
Preniká hlboko do tkanín a umožňuje jednoduché vyrovnanie nepoddajných záhybov.
Silný a stály výstup pary na rýchlejšie vyrovnanie záhybov.
Ocenenia
4.9
z 5
17
Recenzie
94%
Odporúča tento produkt
14/11/2021
Україна
Все якраз так, як мені хочеться!
Чи в усіх був той момент, коли, спробувавши чиюсь зручну річ, уже не хочеться повертатися до своєї? Отак було і у мене: купила цю прасочку, бо піддивилася в подруги) Всі деталі і те, як прасочка працює – все якраз так, як мені хочеться! - Хочеш - гладь (носик залізе скрізь), хочеш - повісь на плечики і відпарюй вертикально! Якість все-одно порадує)) - Довговічність: Я батькам його купила ще на попередній роботі років 7 назад і з тих пір якість роботи не змінилася! - Бідненькій прасочці приходиться себе очищувати при такій жорсткій воді, що вже два чайники змінили... а їй нічого)))
Výhody
Висока ЯКІСТЬ, зручність, легкість в роботі, довговічність
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed Plus GC2145/20 Парова праска
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed Plus GC2145/20 Парова праска
Олена13
09/11/2021
Україна
Виріб має чудові функції
Праска супер користуюсь близько року . Прасує відмінно даже пересушені речі Рекомендую
Výhody
Потужність якість
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed Plus GC2145/20 Парова праска
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed Plus GC2145/20 Парова праска
27/10/2021
Україна
Гарна праска
Прасувати зручно і легко.Подобається довжина шнура.
Výhody
Легко, зручно прасувати.
Nevýhody
-
Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed Plus GC2145/20 Парова праска
Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed Plus GC2145/20 Парова праска