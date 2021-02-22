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  • Rýchle – od začiatku až do konca
  • Rýchle – od začiatku až do konca
  • Rýchle – od začiatku až do konca
  • Rýchle – od začiatku až do konca
  • Rýchle – od začiatku až do konca
  • Rýchle – od začiatku až do konca
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EasySpeed PlusNaparovacia žehlička

GC2148/30

4.6
| (21) Recenzie | 90% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Rýchle – od začiatku až do konca
Naparovacia žehlička EasySpeed Plus urýchľuje žehlenie pomocou silného prúdu pary, ktorý si poradí aj so zložitými záhybmi, odolnej keramickej žehliacej plochy pre jednoduché kĺzanie a nášho systému ochrany pred odkvapkávaním. Tieto tri jednoduché techniky predstavujú ideálne riešenie na urýchlenie vášho žehlenia.
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Jednotka v žehlení

Zrýchli vaše žehlenie využitím 3 techník

Rýchle – od začiatku až do konca

  • 2 100 W

  • 110 g zosilnená para

  • Kontinuálny výstup pary 30 g/min

  • Keramická žehliaca plocha

2 100 W na rýchle zohriatie

2 100 W na rýchle zohriatie

Poskytuje rýchle zohriatie a vysoký výkon.

Zosilnená para až 110 g na odstránenie nepoddajných záhybov

Zosilnená para až 110 g na odstránenie nepoddajných záhybov

Preniká hlboko do tkanín a umožňuje jednoduché vyrovnanie nepoddajných záhybov.

Výstup pary až 30 g/min. poskytuje vysoký a stabilný výkon

Výstup pary až 30 g/min. poskytuje vysoký a stabilný výkon

Silný a stály výstup pary na rýchlejšie vyrovnanie záhybov.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Ocenenia

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Hodnotenie

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4.6

z 5

21

Recenzie

90%

Odporúča tento produkt

1

22/02/2021

Česká republika

Česká republika

Kvalitně zpracovaná žehlička

Pěkný design a barva. Je lehká a pěkně se s ní žehlí i delší dobu. Prádlo je perfektně vyžehlené. Jsem s ní maximálně spokojená a všem ji doporučuji.

Výhody

lehká a akorát do ruky

Nevýhody

Nic

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed Plus GC2148/30 Napařovací žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed Plus GC2148/30 Napařovací žehlička

14/11/2021

Україна

Україна

Дякую всім, хто доклав рук до цього творіння...

... і зробив прасування для мене приємним процесом (що тепер ми з батьками наввипередки змагаємося, якщо треба щось прасувати)) Це правда!! Бо і я, і батьки пам'ятаємо життя з минулими прасками.. А тут: - Пливе... Гладимо без ніяких зусиль. - Пара б'є на метр від мене і не залишає шансу ні одній складці. - Хочеш - гладь (носик залізе скрізь), хочеш - повісь на плечики і відпарюй вертикально! Якість все-одно порадує)) - Довговічність: Я батькам його купила ще на попередній роботі років 7 назад і з тих пір якість роботи не змінилася! - Бідненькій прасочці приходиться себе очищувати при такій жорсткій воді, що вже два чайники змінили... а їй нічого)))

Výhody

Висока ЯКІСТЬ, зручність, легкість в роботі, довговічність

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed Plus GC2148/30 Парова праска

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed Plus GC2148/30 Парова праска

28/10/2021

Україна

Україна

Виріб зі всім необхідними функціями в побуті

Все сподобалось, всі стандартні функції, капля стоп, подача пара, вертикальна подача пара, очистка від накипу, добра підошва

Výhody

Ціна, функціонал

Nevýhody

Нема

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed Plus GC2148/30 Парова праска

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed Plus GC2148/30 Парова праска

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