Jednotka v žehlení
2 100 W
110 g zosilnená para
Kontinuálny výstup pary 30 g/min
Keramická žehliaca plocha
Poskytuje rýchle zohriatie a vysoký výkon.
Preniká hlboko do tkanín a umožňuje jednoduché vyrovnanie nepoddajných záhybov.
Silný a stály výstup pary na rýchlejšie vyrovnanie záhybov.
Ocenenia
4.6
z 5
21
Recenzie
90%
Odporúča tento produkt
pirosinda
22/02/2021
Česká republika
Kvalitně zpracovaná žehlička
Pěkný design a barva. Je lehká a pěkně se s ní žehlí i delší dobu. Prádlo je perfektně vyžehlené. Jsem s ní maximálně spokojená a všem ji doporučuji.
Výhody
lehká a akorát do ruky
Nevýhody
Nic
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed Plus GC2148/30 Napařovací žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed Plus GC2148/30 Napařovací žehlička
14/11/2021
Україна
Дякую всім, хто доклав рук до цього творіння...
... і зробив прасування для мене приємним процесом (що тепер ми з батьками наввипередки змагаємося, якщо треба щось прасувати)) Це правда!! Бо і я, і батьки пам'ятаємо життя з минулими прасками.. А тут: - Пливе... Гладимо без ніяких зусиль. - Пара б'є на метр від мене і не залишає шансу ні одній складці. - Хочеш - гладь (носик залізе скрізь), хочеш - повісь на плечики і відпарюй вертикально! Якість все-одно порадує)) - Довговічність: Я батькам його купила ще на попередній роботі років 7 назад і з тих пір якість роботи не змінилася! - Бідненькій прасочці приходиться себе очищувати при такій жорсткій воді, що вже два чайники змінили... а їй нічого)))
Výhody
Висока ЯКІСТЬ, зручність, легкість в роботі, довговічність
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed Plus GC2148/30 Парова праска
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed Plus GC2148/30 Парова праска
Gudvin
28/10/2021
Україна
Виріб зі всім необхідними функціями в побуті
Все сподобалось, всі стандартні функції, капля стоп, подача пара, вертикальна подача пара, очистка від накипу, добра підошва
Výhody
Ціна, функціонал
Nevýhody
Нема
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed Plus GC2148/30 Парова праска
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed Plus GC2148/30 Парова праска