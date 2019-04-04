Tento produkt už nie je dostupný
GC240/25
Jednotka v žehlení
So systémom ShoulderWing
Žehliaca doska je teraz v porovnaní s predchádzajúcou verziou o 1 kg ľahšia, aby ste sa pred žehlením nemuseli toľko namáhať
Už okolo seba nemusíte hľadať miesto, kam zavesiť čerstvo vyžehlené košele. Svoje oblečenie môžete zavesiť hneď po vyžehlení na praktickú závesnú tyč.
Prepravný zámok zabráni neúmyselnému zloženiu dosky pri žehlení a udrží dosku uzavretú aj pri odkladaní. Žehliaca doska spočíva na konštrukcii s dvojitými nohami s protišmykovými koncovkami, ktoré poskytujú mimoriadnu stabilitu.
Ocenenia
4.1
z 5
19
Recenzie
MartinPatrik
04/04/2019
Česká republika
Stabilní a důmyslně praknický pomocník při žehlení
Výborný a praktický pomocník při žehlení. Na velké ploše se výborně žehlí i rozměrné kusy prádla, jako například povlečení. Důmyslné a praktické boční křidýlka pro žehlení košil zrychlí jejich žehlení. Velký prostor pro uložení parního generátoru. Příjemná je i možnost odkládání ramínek s prádlem na okraj žehlícího prkna. V neposlední řadě je velký přínos i jednoduchá manipulace.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Easy8 GC240/25 Žehlicí prkno
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Easy8 GC240/25 Žehlicí prkno
rosrak
27/07/2017
Česká republika
Overený kupujúci
Nemá chybu
Tento parní generátor je úžasný. Žehlení je s ním zábava. Vyžehlí skvěle i věci na ramínku. Všem doporučuji.
Táto recenzia bola vytvorená pre Easy8 GC240/25 Žehlicí prkno
Táto recenzia bola vytvorená pre Easy8 GC240/25 Žehlicí prkno
u186-dmitriy
29/10/2021
Україна
Дуже гарна і функціональна прасувальна дошка
До вибору гладильної дошки я підійшов дуже ретельно, так як дружина проводить біля неї достатньо велику кількість часу: постійна глажка брюк/сорочок. Потрібна була стійка, якісна дошка для парогенератора, був ще один критерій - приємний неналяпистий чохол. Ця дошка відразу зацікавила своми "вушками" - плечиками для глажки сорочок, такого рішення моя дружина ще не бачила, воно їй здалось дуже оригінальним і зручним. Побачивши її в Інтернеті, я відразу почав шукати відгуки. І яке було моє здивування, що відгуки про неї були негативними, але їх було небагато і вони давні. Все ж таки я вирішив подивитися на неї в реальності і придбати, якщо зовнішній вигляд мене влаштує. І мене все влаштувало.
Výhody
Дошка має приємний зовнішній вигляд, тепер випускається на білій, а не на сірій основі, з фірмовим найменуванням на чохлі і без тримача для шнура. Дошка має видвижні вушки, які полегшують процес глажки. На стику приєднання плечика до дошки загиба не виникає, сорочка розглажується рівномірно. Це забезпечується за рахунок невеликого нахлесту білого чохла дошки на плечико, в цьому місці зазор не утворюється і якість прасування не страждає
Nevýhody
Занадто висока ціна
Táto recenzia bola vytvorená pre Easy8 GC240/25 Дошка для прасування
Táto recenzia bola vytvorená pre Easy8 GC240/25 Дошка для прасування
V porovnaní s predchádzajúcou verziou GC240
Zníženie akustického výkonu v porovnaní s viacvrstvovým poťahom dosky