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Všetky rady

  • 8 inteligentných riešení pre skutočne jednoduché žehlenie
  • 8 inteligentných riešení pre skutočne jednoduché žehlenie
  • 8 inteligentných riešení pre skutočne jednoduché žehlenie
  • 8 inteligentných riešení pre skutočne jednoduché žehlenie

Tento produkt už nie je dostupný

Easy8Žehliaca doska

GC240/25

4.1
| (19) Recenzie

1 Ocenenie

8 inteligentných riešení pre skutočne jednoduché žehlenie
Žehliaca doska zohráva pri žehlení dôležitú úlohu. Nová žehliaca doska Philips myslí na každý detail a žehlenie vám skutočne zjednoduší. Táto unikátna doska je vybavená 8 inteligentnými riešeniami pre bezproblémové žehlenie
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Jednotka v žehlení

S jedinečným systémom ShoulderWing

8 inteligentných riešení pre skutočne jednoduché žehlenie

  • So systémom ShoulderWing

O 1 kg ľahšie*

O 1 kg ľahšie*

Žehliaca doska je teraz v porovnaní s predchádzajúcou verziou o 1 kg ľahšia, aby ste sa pred žehlením nemuseli toľko namáhať

Vešiak na oblečenie

Vešiak na oblečenie

Už okolo seba nemusíte hľadať miesto, kam zavesiť čerstvo vyžehlené košele. Svoje oblečenie môžete zavesiť hneď po vyžehlení na praktickú závesnú tyč.

Navrhnuté na stabilitu: prepravný zámok a koncovky na nožičky

Navrhnuté na stabilitu: prepravný zámok a koncovky na nožičky

Prepravný zámok zabráni neúmyselnému zloženiu dosky pri žehlení a udrží dosku uzavretú aj pri odkladaní. Žehliaca doska spočíva na konštrukcii s dvojitými nohami s protišmykovými koncovkami, ktoré poskytujú mimoriadnu stabilitu.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Hodnotenie

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4.1

z 5

19

Recenzie

04/04/2019

Česká republika

Česká republika

Stabilní a důmyslně praknický pomocník při žehlení

Výborný a praktický pomocník při žehlení. Na velké ploše se výborně žehlí i rozměrné kusy prádla, jako například povlečení. Důmyslné a praktické boční křidýlka pro žehlení košil zrychlí jejich žehlení. Velký prostor pro uložení parního generátoru. Příjemná je i možnost odkládání ramínek s prádlem na okraj žehlícího prkna. V neposlední řadě je velký přínos i jednoduchá manipulace.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Easy8 GC240/25 Žehlicí prkno

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Easy8 GC240/25 Žehlicí prkno

27/07/2017

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Nemá chybu

Tento parní generátor je úžasný. Žehlení je s ním zábava. Vyžehlí skvěle i věci na ramínku. Všem doporučuji.

Táto recenzia bola vytvorená pre Easy8 GC240/25 Žehlicí prkno

Táto recenzia bola vytvorená pre Easy8 GC240/25 Žehlicí prkno

29/10/2021

Україна

Україна

Дуже гарна і функціональна прасувальна дошка

До вибору гладильної дошки я підійшов дуже ретельно, так як дружина проводить біля неї достатньо велику кількість часу: постійна глажка брюк/сорочок. Потрібна була стійка, якісна дошка для парогенератора, був ще один критерій - приємний неналяпистий чохол. Ця дошка відразу зацікавила своми "вушками" - плечиками для глажки сорочок, такого рішення моя дружина ще не бачила, воно їй здалось дуже оригінальним і зручним. Побачивши її в Інтернеті, я відразу почав шукати відгуки. І яке було моє здивування, що відгуки про неї були негативними, але їх було небагато і вони давні. Все ж таки я вирішив подивитися на неї в реальності і придбати, якщо зовнішній вигляд мене влаштує. І мене все влаштувало.

Výhody

Дошка має приємний зовнішній вигляд, тепер випускається на білій, а не на сірій основі, з фірмовим найменуванням на чохлі і без тримача для шнура. Дошка має видвижні вушки, які полегшують процес глажки. На стику приєднання плечика до дошки загиба не виникає, сорочка розглажується рівномірно. Це забезпечується за рахунок невеликого нахлесту білого чохла дошки на плечико, в цьому місці зазор не утворюється і якість прасування не страждає

Nevýhody

Занадто висока ціна

Táto recenzia bola vytvorená pre Easy8 GC240/25 Дошка для прасування

Táto recenzia bola vytvorená pre Easy8 GC240/25 Дошка для прасування

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. V porovnaní s predchádzajúcou verziou GC240

  2. Zníženie akustického výkonu v porovnaní s viacvrstvovým poťahom dosky