VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

Easy8 Žehliaca doska

Tento produkt už nie je dostupný

Podpora

Easy8Žehliaca doska

GC240/25

Easy8 Žehliaca doska

Tento produkt už nie je dostupný

Prejsť do obchodu

Prihláste sa alebo si vytvorte účet

Zaregistrujte svoj výrobok

Budete mať okamžitý prístup k príručkám, podpore presne na mieru a ďalším výhodám. Navyše je to rýchle a jednoduché.

Registrujte sa teraz

Návody a dokumentácia

Consumer Care Book Philips Easy8 Ironing board - English (US)

  • PDF súbor, 643.5 kB
  • 13 March 2026

Quick start guide Philips Easy8 Ironing board GC240/25

  • PDF súbor, 2.2 MB
  • 13 March 2026

Náhradné diely a príslušenstvo

Kontaktovanie spoločnosti Philips

Radi vám pomôžeme