Tento produkt už nie je dostupný
Jednotka v žehlení
30 g
2000 wattov umožňuje silný kontinuálny výstup pary.
Zosilnená para až 90 g tejto žehličky umožní jednoducho vyžehliť dokonca aj tie najnepoddajnejšie záhyby.
Kontinuálna para až do 30 g/min. pre lepšie vyžehlenie záhybov.
Ocenenia
4.9
z 5
7
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Marcel
01/09/2016
Polska
Overený kupujúci
Wart polecenia
To żelazko służy w naszym gospodarstwie domowym już od ok 10lat i sprawuje się świetnie. Miałem do niedawna wrażenie że dzisiejszy rynek nastawiony jest na produkowanie kiepskiej jakości towarów które po okresie gwarancyjnym niszczeją i są do zmiany na nowy model. Jednak ku mojemu zdziwieniu firma PHILIPS nie funkcjonuje w ten sposób dlatego obdarzyłem ją zaufaniem i nowo nabywane sprzęty do domu są właśnie markowane tą firmą. Mam nadzieję że będę tak zadowolony jak z opisywanego żelazka.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 2500 series GC2510 Żelazko parowe
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 2500 series GC2510 Żelazko parowe
agusia
07/11/2013
Polska
zdaje egzamin
z czystym sumieniem polecam żelazko łatwość obsługi i dobrze wyprasowane rzeczy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 2500 series GC2510 Żelazko parowe
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 2500 series GC2510 Żelazko parowe
PetrovP
22/02/2021
България
Overený kupujúci
Чудесни характеристики
Продуктът е с чудесни характеристики за своя ценови клас.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 2500 series GC2510/02 Парна ютия
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 2500 series GC2510/02 Парна ютия