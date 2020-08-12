Tento produkt už nie je dostupný
Jednotka v žehlení
Dripstop
Double anti-calc
2100 W vytvára silný kontinuálny prúd pary.
Zosilnená para až 95 g tejto žehličky umožní jednoducho vyžehliť dokonca aj tie najnepoddajnejšie záhyby.
Systém Double Active Calc vo vašej žehličke Philips zabraňuje usadzovaniu vodného kameňa prostredníctvom tabliet a ľahko použiteľnej funkcie na odstraňovanie vodného kameňa.
Ocenenia
4.3
z 5
3
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
mi6i
12/08/2020
България
Ползвам този модел от десет години.
Много съм доволна. Работи прекрасно. Ползвам я от десет години. Препоръчвам на всеки, който се колебае, какъв модел да избере.
Výhody
Бързо загрява, глади перфектно.
Nevýhody
няма такива
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 2500 series GC2528/02 Парна ютия
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 2500 series GC2528/02 Парна ютия
Anda85
07/05/2019
România
Produs fiabil
Este un produs cu durata lunga de viata și ușor de utilizat.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 2500 series GC2528 Fier de călcat cu abur
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 2500 series GC2528 Fier de călcat cu abur
Daniel31
30/01/2019
România
Un produs bun
Il folosim de 10 ani. Foarte bun, raportat la pret. Este foarte important sa folosesti doar apa desurizata.
Táto recenzia bola vytvorená pre 2500 series GC2528 Fier de călcat cu abur
Táto recenzia bola vytvorená pre 2500 series GC2528 Fier de călcat cu abur