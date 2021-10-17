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  • Rýchlejšie – od začiatku až do konca
  • Rýchlejšie – od začiatku až do konca
  • Rýchlejšie – od začiatku až do konca
  • Rýchlejšie – od začiatku až do konca
  • Rýchlejšie – od začiatku až do konca
  • Rýchlejšie – od začiatku až do konca
  • Rýchlejšie – od začiatku až do konca
  • Rýchlejšie – od začiatku až do konca
  • Rýchlejšie – od začiatku až do konca

EasySpeed AdvancedNaparovacia žehlička

GC2676/20

5
| (41) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Rýchlejšie – od začiatku až do konca
Zrýchlite proces žehlenia od začiatku až do konca – vďaka rýchlemu zahriatiu, otvoru na vodu XL, silnému prúdu pary, ktorý si poradí aj so zložitými záhybmi, odolnej keramickej žehliacej ploche pre rýchle kĺzanie a nášmu systému ochrany pred odkvapkávaním Drip-stop. Týchto 5 techník predstavuje ideálne riešenie na urýchlenie vášho žehlenia.
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Jednotka v žehlení

Zrýchli vaše žehlenie využitím 5 techník

Rýchlejšie – od začiatku až do konca

  • 2 400 W

  • 180 g zosilnená para

  • Kontinuálny výstup pary 40 g/min

  • Keramická žehliaca plocha

2 400 W na rýchle zahriatie za 30 sekúnd

2 400 W na rýchle zahriatie za 30 sekúnd

Poskytuje rýchle zahriatie za 30 sekúnd na dosiahnutie rýchleho spustenia.

Zosilnená para až 180 g na odstránenie nepoddajných záhybov

Zosilnená para až 180 g na odstránenie nepoddajných záhybov

Preniká hlboko do tkanín a umožňuje jednoduché odstránenie nepoddajných záhybov.

Výstup pary až 40 g/min. poskytujúci vysoký a stabilný výkon

Výstup pary až 40 g/min. poskytujúci vysoký a stabilný výkon

Silný a stály výstup pary na rýchlejšie odstránenie pokrčenia.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

41

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

17/10/2021

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Dobře napařuje a je velmi lehká

Žehlička má hezký design :-) Velmi zúženou špičku, takže se s ní dobře žehlí i mezi knoflíčky apod. Je velmi lehoučká i po naplnění vodou. Napařování funguje sklvěle (je možné si vybrat z několika možností) a prádlo se žehlí velmi dobře.

Výhody

Lehká, zúžená špička, několik funkcí pro napařování, prostě super!

Nevýhody

Sice se uvádí, že se nahřeje za 30 vteřin, ale opravdu dobře se s ní žehlí po pár minutkách.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed Advanced GC2676/20 Napařovací žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed Advanced GC2676/20 Napařovací žehlička

08/05/2021

Česká republika

Česká republika

skvělý výrobek

Doporučila bych,už proto že povlečení nemusíte žehlit z obou stran.Skvěle se propaří a vyžehlí při žehlení jedné strany.

Výhody

lehký a výborné napařování

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Advanced GC4932/20 Parní žehlička s technologií OptimalTEMP

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Advanced GC4932/20 Parní žehlička s technologií OptimalTEMP

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Azur Advanced je dokonalá.

Nejprve mě překvapilo, že nemá regulátor teploty. Hned při prvním žehlení jsem se do ní zamilovala. Skvěle vyžehlí veškeré materiály. Mohu vyžehlit bavlněný ubrus a hned po té společenské šaty bez obav, že je spálím. Někdo píše, že má velkou spotřebu vody ...nemám ten pocit. Na vyžehlení jedné 9kg pračky spotřebuji jednu nádržku.

Výhody

Skvěle žehlí, bez regulace teploty

Nevýhody

Zatím žádné

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Advanced GC4932/20 Parní žehlička s technologií OptimalTEMP

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Advanced GC4932/20 Parní žehlička s technologií OptimalTEMP

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