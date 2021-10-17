Jednotka v žehlení
2 400 W
180 g zosilnená para
Kontinuálny výstup pary 40 g/min
Keramická žehliaca plocha
Poskytuje rýchle zahriatie za 30 sekúnd na dosiahnutie rýchleho spustenia.
Preniká hlboko do tkanín a umožňuje jednoduché odstránenie nepoddajných záhybov.
Silný a stály výstup pary na rýchlejšie odstránenie pokrčenia.
Ocenenia
5.0
z 5
41
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
wadia
17/10/2021
Česká republika
Overený kupujúci
Dobře napařuje a je velmi lehká
Žehlička má hezký design :-) Velmi zúženou špičku, takže se s ní dobře žehlí i mezi knoflíčky apod. Je velmi lehoučká i po naplnění vodou. Napařování funguje sklvěle (je možné si vybrat z několika možností) a prádlo se žehlí velmi dobře.
Výhody
Lehká, zúžená špička, několik funkcí pro napařování, prostě super!
Nevýhody
Sice se uvádí, že se nahřeje za 30 vteřin, ale opravdu dobře se s ní žehlí po pár minutkách.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed Advanced GC2676/20 Napařovací žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed Advanced GC2676/20 Napařovací žehlička
beruška12
08/05/2021
Česká republika
skvělý výrobek
Doporučila bych,už proto že povlečení nemusíte žehlit z obou stran.Skvěle se propaří a vyžehlí při žehlení jedné strany.
Výhody
lehký a výborné napařování
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Advanced GC4932/20 Parní žehlička s technologií OptimalTEMP
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Advanced GC4932/20 Parní žehlička s technologií OptimalTEMP
Martina 12
04/05/2021
Česká republika
Azur Advanced je dokonalá.
Nejprve mě překvapilo, že nemá regulátor teploty. Hned při prvním žehlení jsem se do ní zamilovala. Skvěle vyžehlí veškeré materiály. Mohu vyžehlit bavlněný ubrus a hned po té společenské šaty bez obav, že je spálím. Někdo píše, že má velkou spotřebu vody ...nemám ten pocit. Na vyžehlení jedné 9kg pračky spotřebuji jednu nádržku.
Výhody
Skvěle žehlí, bez regulace teploty
Nevýhody
Zatím žádné
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Advanced GC4932/20 Parní žehlička s technologií OptimalTEMP
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Advanced GC4932/20 Parní žehlička s technologií OptimalTEMP