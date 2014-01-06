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  • Jednoduchá, rýchla a účinná

Tento produkt už nie je dostupný

ComfortCareNaparovacia žehlička

GC2710/02

4.8
| (8) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Jednoduchá, rýchla a účinná
Na dosiahnutie vynikajúcich výsledkov potrebujete výkonnú paru a žehličku, ktorá to nikdy nevzdá. So zosilnenou parou 90 g, príkonom 2000 W pre nepretržitý a silný prúd pary a funkciou samočistenia vám naparovacia žehlička Philips GC2710/02 ponúka za svoju cenu vynikajúci výkon, ktorý vydrží!
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Jednotka v žehlení

Žehlička s dlhodobo vysokým výkonom naparovania

Jednoduchá, rýchla a účinná

  • 30 g

Zosilnená para až 90 g pre tie najnepoddajnejšie záhyby

Zosilnená para až 90 g pre tie najnepoddajnejšie záhyby

Zosilnená para až 90 g tejto žehličky umožní jednoducho vyžehliť dokonca aj tie najnepoddajnejšie záhyby.

Nelepivý povrch žehliacej plochy

Nelepivý povrch žehliacej plochy

Žehliaca plocha vašej žehličky Philips je potiahnutá nelepivou vrstvou, takže dobre kĺže na všetkých tkaninách.

Menej dopĺňania vďaka extra veľkej 300 ml nádržke na vodu

Menej dopĺňania vďaka extra veľkej 300 ml nádržke na vodu

Menej dopĺňania vďaka extra veľkej 300 ml nádržke na vodu, takže na jeden raz vyžehlíte viac oblečenia.

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

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Náhradné diely a príslušenstvo

Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.8

z 5

8

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

06/01/2014

Polska

Polska

Zwinne żelazko zajrzy w każdy zakamarek

Małe, eleganckie żelazko cechujące się ergonomiczną pracą pozwala wyprasować wszystko szybko. Kołnierzyki prasuje z najwyższą dokładnością tak jak i kieszonki. Para wodna dozowana jest powoli nie pozostawiając plam po wodzie, spryskiwacz drobno dzieli wodę na mgiełkę. kabel w dobrej długości, elementy żelazka dokładnie dopasowane.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre ComfortCare GC2710 Żelazko parowe

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre ComfortCare GC2710 Żelazko parowe

18/12/2013

Polska

Polska

Ten produkt jest dla całej rodziny

bardzo dobrej jakości i nie zawodny w każdej sytuacji

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre ComfortCare GC2710 Żelazko parowe

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre ComfortCare GC2710 Żelazko parowe

09/09/2013

Polska

Polska

Overený kupujúci

Jeszcze takiego nie miałem!

Bardzo dobre żelazko. Wydajne i ładne. Długi kabel to mega ułatwienie.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre ComfortCare GC2710 Żelazko parowe

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre ComfortCare GC2710 Żelazko parowe

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