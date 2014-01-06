Tento produkt už nie je dostupný
Jednotka v žehlení
30 g
Zosilnená para až 90 g tejto žehličky umožní jednoducho vyžehliť dokonca aj tie najnepoddajnejšie záhyby.
Žehliaca plocha vašej žehličky Philips je potiahnutá nelepivou vrstvou, takže dobre kĺže na všetkých tkaninách.
Menej dopĺňania vďaka extra veľkej 300 ml nádržke na vodu, takže na jeden raz vyžehlíte viac oblečenia.
Ocenenia
4.8
z 5
8
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
mario1234
06/01/2014
Polska
Zwinne żelazko zajrzy w każdy zakamarek
Małe, eleganckie żelazko cechujące się ergonomiczną pracą pozwala wyprasować wszystko szybko. Kołnierzyki prasuje z najwyższą dokładnością tak jak i kieszonki. Para wodna dozowana jest powoli nie pozostawiając plam po wodzie, spryskiwacz drobno dzieli wodę na mgiełkę. kabel w dobrej długości, elementy żelazka dokładnie dopasowane.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre ComfortCare GC2710 Żelazko parowe
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre ComfortCare GC2710 Żelazko parowe
Beatazz
18/12/2013
Polska
Ten produkt jest dla całej rodziny
bardzo dobrej jakości i nie zawodny w każdej sytuacji
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre ComfortCare GC2710 Żelazko parowe
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre ComfortCare GC2710 Żelazko parowe
pawcioDD
09/09/2013
Polska
Overený kupujúci
Jeszcze takiego nie miałem!
Bardzo dobre żelazko. Wydajne i ładne. Długi kabel to mega ułatwienie.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre ComfortCare GC2710 Żelazko parowe
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre ComfortCare GC2710 Żelazko parowe