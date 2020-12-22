Tento produkt už nie je dostupný
Vynikajúci výkon pre každodenné používanie
Pre skvelé každodenné výsledky potrebujete žehličku, ktorá vás nikdy nesklame. Táto naparovacia žehlička Philips s novou žehliacou plochou SteamGlide, príkonom 2000 W na dosiahnutie rovnomerného výstupu pary a jednoduchým odstraňovaním vodného kameňa vám za svoju cenu poskytne protihodnotu, ktorá pretrvá!
Jednotka v žehlení
SteamGlide
2000 wattov umožňuje silný kontinuálny výstup pary.
Žehliaca plocha SteamGlide je najlepšia žehliaca plocha naparovacej žehličky od spoločnosti Philips. Má vysokú odolnosť proti poškriabaniu, hladko sa kĺže a ľahko čistí.
Zosilnená para až 90 g tejto žehličky umožní jednoducho vyžehliť dokonca aj tie najnepoddajnejšie záhyby.
Ocenenia
4.0
z 5
5
Recenzie
80%
Odporúča tento produkt
Éva-
22/12/2020
Magyarország
Gyűrődésmentes ruha
Tökéletes termék, könnyen tisztítható, kellemes használat.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 2800 series GC2810 Gőzölős vasaló
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 2800 series GC2810 Gőzölős vasaló
віталь
01/04/2019
Україна
Ціна якість
Відпрасувала два гарантійних терміни. Прасувати швидко і легко завдяки продуманості та технічним характеристикам. 'невбиваєма'. Справляється із всіма типами тканини. Легка, підошва гарно ковзає та не прилипає до тканини, паровий удар легко розпрямляє всі складки. Не 'перебиває' тканину через тканину. Прасує вже чотири роки. можливо придбав би іншу праску філіпс, але ця невмируча! Раджу всім. не пошкодуєте. Проста у використанні, користуюся кожен другий день.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 2800 series GC2810/02 Парова праска
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 2800 series GC2810/02 Парова праска
Adriana1994
04/02/2019
România
Electrocasnic foarte util
"Recenzie din campania Philips". Am acest fier de calcat de mult timp si functioneaza impecabil. Poate fi utilizat pentru calcarea diferitelor materiale fara probleme. Totodata, intretinerea si randamanetul acestuia pot satisface orice capriciu.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 2800 series GC2810 Fier de călcat cu abur
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 2800 series GC2810 Fier de călcat cu abur