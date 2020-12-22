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  • Standard Product Photo Philips 2800 series Steam iron GC2810
  • Product Detail Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2810
  • Product Detail Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2810
  • Alternative Product Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2810
  • Product in Use Photo Philips 2800 series Steam iron GC2810
  • Standard Product Photo Philips 2800 series Steam iron GC2810
  • Product Detail Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2810
  • Product Detail Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2810
  • Alternative Product Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2810
  • Product in Use Photo Philips 2800 series Steam iron GC2810

Tento produkt už nie je dostupný

2800 seriesNaparovacia žehlička

GC2810/02

4

| (5) Recenzie | 80% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Vynikajúci výkon pre každodenné používanie

Pre skvelé každodenné výsledky potrebujete žehličku, ktorá vás nikdy nesklame. Táto naparovacia žehlička Philips s novou žehliacou plochou SteamGlide, príkonom 2000 W na dosiahnutie rovnomerného výstupu pary a jednoduchým odstraňovaním vodného kameňa vám za svoju cenu poskytne protihodnotu, ktorá pretrvá!

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Jednotka v žehlení

Žehlička s novou žehliacou plochou SteamGlide

Vynikajúci výkon pre každodenné používanie

  • SteamGlide

2000 wattov umožňuje silný kontinuálny výstup pary

2000 wattov umožňuje silný kontinuálny výstup pary

2000 wattov umožňuje silný kontinuálny výstup pary.

SteamGlide je žehliaca plocha špičkovej kvality od spoločnosti Philips

SteamGlide je žehliaca plocha špičkovej kvality od spoločnosti Philips

Žehliaca plocha SteamGlide je najlepšia žehliaca plocha naparovacej žehličky od spoločnosti Philips. Má vysokú odolnosť proti poškriabaniu, hladko sa kĺže a ľahko čistí.

Zosilnená para až 90 g pre tie najnepoddajnejšie záhyby

Zosilnená para až 90 g pre tie najnepoddajnejšie záhyby

Zosilnená para až 90 g tejto žehličky umožní jednoducho vyžehliť dokonca aj tie najnepoddajnejšie záhyby.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Hodnotenie

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4.0

z 5

5

Recenzie

80%

Odporúča tento produkt

3
2

22/12/2020

Magyarország

Magyarország

Gyűrődésmentes ruha

Tökéletes termék, könnyen tisztítható, kellemes használat.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 2800 series GC2810 Gőzölős vasaló

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 2800 series GC2810 Gőzölős vasaló

01/04/2019

Україна

Україна

Ціна якість

Відпрасувала два гарантійних терміни. Прасувати швидко і легко завдяки продуманості та технічним характеристикам. 'невбиваєма'. Справляється із всіма типами тканини. Легка, підошва гарно ковзає та не прилипає до тканини, паровий удар легко розпрямляє всі складки. Не 'перебиває' тканину через тканину. Прасує вже чотири роки. можливо придбав би іншу праску філіпс, але ця невмируча! Раджу всім. не пошкодуєте. Проста у використанні, користуюся кожен другий день.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 2800 series GC2810/02 Парова праска

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 2800 series GC2810/02 Парова праска

04/02/2019

România

România

Electrocasnic foarte util

"Recenzie din campania Philips". Am acest fier de calcat de mult timp si functioneaza impecabil. Poate fi utilizat pentru calcarea diferitelor materiale fara probleme. Totodata, intretinerea si randamanetul acestuia pot satisface orice capriciu.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 2800 series GC2810 Fier de călcat cu abur

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 2800 series GC2810 Fier de călcat cu abur

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