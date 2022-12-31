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GC2820/02
Vynikajúci výkon pre každodenné používanie
Pre skvelé každodenné výsledky potrebujete žehličku, ktorá vás nikdy nesklame. Táto žehlička Philips GC2820/02 s novou žehliacou plochou SteamGlide, príkonom 2000 W pre nepretržitý a silný prúd pary a tabletkami na odstránenie vodného kameňa vám za svoju cenu poskytne protihodnotu, ktorá pretrvá!
Jednotka v žehlení
Naparovanie 30 g/min;90 g zosil. para
Žehliaca plocha SteamGlide
Ochrana proti vodnému kameňu
2000 wattov
Žehliaca plocha SteamGlide je najlepšia žehliaca plocha naparovacej žehličky od spoločnosti Philips. Má vysokú odolnosť proti poškriabaniu, dokonale hladko sa kĺže a ľahko čistí.
Zosilnená para až 90 g tejto žehličky umožní jednoducho vyžehliť dokonca aj tie najnepoddajnejšie záhyby.
Po určitom čase sa v žehličke vytvorí vodný kameň. Tableta rozdrobí kameň na malé kúsky, takže žehličku možno jednoducho vyčistiť. Čistenie je potrebné raz za mesiac.
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