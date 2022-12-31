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  • Vynikajúci výkon pre každodenné používanie
  • Vynikajúci výkon pre každodenné používanie
  • Vynikajúci výkon pre každodenné používanie
  • Vynikajúci výkon pre každodenné používanie

Tento produkt už nie je dostupný

Naparovacia žehlička

GC2820/02

1 Ocenenie

Vynikajúci výkon pre každodenné používanie

Pre skvelé každodenné výsledky potrebujete žehličku, ktorá vás nikdy nesklame. Táto žehlička Philips GC2820/02 s novou žehliacou plochou SteamGlide, príkonom 2000 W pre nepretržitý a silný prúd pary a tabletkami na odstránenie vodného kameňa vám za svoju cenu poskytne protihodnotu, ktorá pretrvá!

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Jednotka v žehlení

Žehlička s novou žehliacou plochou SteamGlide

Vynikajúci výkon pre každodenné používanie

  • Naparovanie 30 g/min;90 g zosil. para

  • Žehliaca plocha SteamGlide

  • Ochrana proti vodnému kameňu

  • 2000 wattov

SteamGlide je žehliaca plocha špičkovej kvality od spoločnosti Philips

SteamGlide je žehliaca plocha špičkovej kvality od spoločnosti Philips

Žehliaca plocha SteamGlide je najlepšia žehliaca plocha naparovacej žehličky od spoločnosti Philips. Má vysokú odolnosť proti poškriabaniu, dokonale hladko sa kĺže a ľahko čistí.

Zosilnená para až 90 g pre tie najnepoddajnejšie záhyby

Zosilnená para až 90 g pre tie najnepoddajnejšie záhyby

Zosilnená para až 90 g tejto žehličky umožní jednoducho vyžehliť dokonca aj tie najnepoddajnejšie záhyby.

Tablety rozdrobia vodný kameň a umožnia lepšie vypláchnutie

Po určitom čase sa v žehličke vytvorí vodný kameň. Tableta rozdrobí kameň na malé kúsky, takže žehličku možno jednoducho vyčistiť. Čistenie je potrebné raz za mesiac.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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