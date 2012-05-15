Tento produkt už nie je dostupný
Vynikajúci výkon pre každodenné používanie
Ak chcete dosiahnuť skvelé výsledky každý deň, potrebujete žehličku, ktorá vás nikdy nesklame. Táto naparovacia žehlička Philips s novou žehliacou plochou SteamGlide, príkonom 2 100 W na dosiahnutie rovnomerného výstupu pary a s tabletkami na odstránenie vodného kameňa predstavuje trvácne riešenie s výborným pomerom hodnoty a ceny.
Jednotka v žehlení
Ochranný prvok
Žehliaca plocha SteamGlide je najlepšia žehliaca plocha naparovacej žehličky od spoločnosti Philips. Má vysokú odolnosť proti poškriabaniu, hladko sa kĺže a ľahko čistí.
2100 W vytvára silný kontinuálny prúd pary.
Zosilnená para až 95 g tejto žehličky umožní jednoducho vyžehliť dokonca aj tie najnepoddajnejšie záhyby.
Ocenenia
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Magda26
15/05/2012
Polska
Z tym produktem prasowanie stało sie przyjemnością
Poleciłam bym ten produkt każdej wymagającej osobie. Filtr wodny który zamontowany jest w produkcie powoduje, że żalasko łatwo mozna utrzymać w dobrym stanie.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 2800 series GC2830 Żelazko parowe
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 2800 series GC2830 Żelazko parowe