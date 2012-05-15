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  • Standard Product Photo Philips 2800 series Steam iron GC2830
  • Product in Use Photo Philips 2800 series Steam iron GC2830
  • Standard Product Photo Philips 2800 series Steam iron GC2830
  • Product in Use Photo Philips 2800 series Steam iron GC2830

Tento produkt už nie je dostupný

2800 seriesNaparovacia žehlička

GC2830/02

5

| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Vynikajúci výkon pre každodenné používanie

Ak chcete dosiahnuť skvelé výsledky každý deň, potrebujete žehličku, ktorá vás nikdy nesklame. Táto naparovacia žehlička Philips s novou žehliacou plochou SteamGlide, príkonom 2 100 W na dosiahnutie rovnomerného výstupu pary a s tabletkami na odstránenie vodného kameňa predstavuje trvácne riešenie s výborným pomerom hodnoty a ceny.

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Jednotka v žehlení

Žehlička s novou žehliacou plochou SteamGlide

Vynikajúci výkon pre každodenné používanie

  • Ochranný prvok

SteamGlide je žehliaca plocha špičkovej kvality od spoločnosti Philips

SteamGlide je žehliaca plocha špičkovej kvality od spoločnosti Philips

Žehliaca plocha SteamGlide je najlepšia žehliaca plocha naparovacej žehličky od spoločnosti Philips. Má vysokú odolnosť proti poškriabaniu, hladko sa kĺže a ľahko čistí.

Silný kontinuálny prúd pary

Silný kontinuálny prúd pary

2100 W vytvára silný kontinuálny prúd pary.

Zosilnená para až 95 g pre tie najnepoddajnejšie záhyby

Zosilnená para až 95 g pre tie najnepoddajnejšie záhyby

Zosilnená para až 95 g tejto žehličky umožní jednoducho vyžehliť dokonca aj tie najnepoddajnejšie záhyby.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Hodnotenie

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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

15/05/2012

Polska

Polska

Z tym produktem prasowanie stało sie przyjemnością

Poleciłam bym ten produkt każdej wymagającej osobie. Filtr wodny który zamontowany jest w produkcie powoduje, że żalasko łatwo mozna utrzymać w dobrym stanie.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 2800 series GC2830 Żelazko parowe

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 2800 series GC2830 Żelazko parowe

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