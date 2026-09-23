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GC2840/02
Vynikajúci výkon pre každodenné používanie
Pre skvelé každodenné výsledky potrebujete žehličku, ktorá vás nikdy nesklame. Táto žehlička Philips GC2840/02 s novou žehliacou plochou SteamGlide, príkonom 2200 W pre nepretržitý a silný prúd pary a tabletkami na odstránenie vodného kameňa vám za svoju cenu poskytne protihodnotu, ktorá pretrvá!
Jednotka v žehlení
2200 W
Ochranný prvok
Kontinuálna para až 32 g/min. pre lepšie vyžehlenie záhybov.
Zosilnená para až 100 g pre rýchle odstránenie aj tých najodolnejších záhybov.
Systém Drip Stop vašej naparovacej žehličky Philips vám umožní žehliť jemné tkaniny pri nízkych teplotách bez obáv zo škvŕn spôsobených kvapôčkami vody.
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