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  • Standard Product Photo Philips 2800 series Steam iron GC2840
  • Alternative Product Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2840
  • Standard Product Photo Philips 2800 series Steam iron GC2840
  • Alternative Product Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2840

Tento produkt už nie je dostupný

2800 seriesNaparovacia žehlička

GC2840/02

1 Ocenenie

Vynikajúci výkon pre každodenné používanie

Pre skvelé každodenné výsledky potrebujete žehličku, ktorá vás nikdy nesklame. Táto žehlička Philips GC2840/02 s novou žehliacou plochou SteamGlide, príkonom 2200 W pre nepretržitý a silný prúd pary a tabletkami na odstránenie vodného kameňa vám za svoju cenu poskytne protihodnotu, ktorá pretrvá!

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Jednotka v žehlení

Žehlička s novou žehliacou plochou SteamGlide

Vynikajúci výkon pre každodenné používanie

  • 2200 W

  • Ochranný prvok

Kontinuálna para až 32 g/min. pre lepšie vyžehlenie záhybov

Kontinuálna para až 32 g/min. pre lepšie vyžehlenie záhybov.

Zosilnená para 100 g na ľahké odstránenie nepoddajných záhybov

Zosilnená para 100 g na ľahké odstránenie nepoddajných záhybov

Zosilnená para až 100 g pre rýchle odstránenie aj tých najodolnejších záhybov.

Systém Drip Stop proti odkvapkávaniu zabráni vzniku škvŕn na látke počas žehlenia

Systém Drip Stop proti odkvapkávaniu zabráni vzniku škvŕn na látke počas žehlenia

Systém Drip Stop vašej naparovacej žehličky Philips vám umožní žehliť jemné tkaniny pri nízkych teplotách bez obáv zo škvŕn spôsobených kvapôčkami vody.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

  • Obrázok VRS_PBTAWARD66

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