Tento produkt už nie je dostupný
Vynikajúci výkon pre každodenné používanie
Pre skvelé každodenné výsledky potrebujete žehličku, ktorá vás nikdy nesklame. Táto praktická naparovacia žehlička Philips s novou žehliacou plochou SteamGlide, rovnomerným výstupom pary a jednoduchým odstraňovaním vodného kameňa vám za svoju cenu poskytne protihodnotu, ktorá vydrží!
Jednotka v žehlení
2000 W
Para 30 g/min.
2000 wattov umožňuje silný kontinuálny výstup pary.
Kontinuálna para až do 30 g/min. pre lepšie vyžehlenie záhybov.
Zosilnená para až 90 g tejto žehličky umožní jednoducho vyžehliť dokonca aj tie najnepoddajnejšie záhyby.
Ocenenia
5.0
z 5
2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
JustAngel
02/11/2019
Україна
Чудова праска
Користуюся цією праскою вже понад 7 років. Чудово прасує, легка, добре ковзає по тканині.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife GC2910/02 Парова праска
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife GC2910/02 Парова праска
Simona28
08/05/2019
România
Un produs excelent
Ușurință în manevrare, călcare lină și abur suficient. Sunt foarte mulțumită de acest produs chiar dacă l-am achiziționat cu ceva timp în urmă.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife GC2910/20 Fier de călcat cu abur
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife GC2910/20 Fier de călcat cu abur