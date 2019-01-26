Tento produkt už nie je dostupný
Vynikajúci výkon pre každodenné používanie
Pre skvelé každodenné výsledky potrebujete žehličku, ktorá vás nikdy nesklame. Táto praktická naparovacia žehlička Philips s novou žehliacou plochou SteamGlide, rovnomerným výstupom pary a tabletou na odstránenie vodného kameňa vám za svoju cenu poskytne protihodnotu, ktorá vydrží!
Jednotka v žehlení
2100 W
Para 35 g/min.
Zosilnená para 95 g
2100 W vytvára silný kontinuálny prúd pary.
Kontinuálny výstup pary až 35 g/min. poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.
Zosilnená para až 95 g tejto žehličky umožní jednoducho vyžehliť dokonca aj tie najnepoddajnejšie záhyby.
Ocenenia
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Crina63
26/01/2019
România
„Recenzie din campania Philips” în perioada 14.01.19 – 04.02.19.
Produsul se utilizeaza foarte usor ,pe diverse tipuri de mareiale. Talpă SteamGlide, producerea constantă şi puternică a aburului şi pastilele anticalcar, face ca acest fier de călcat cu abur sa ii ofere o fiabilitate durabilă.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife GC2920/70 Fier de călcat cu abur
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife GC2920/70 Fier de călcat cu abur