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GC2920/70
Jednotka v žehlení
Napar. 35 g/min; Zosilnená para 110 g
Žehliaca plocha SteamGlide
Ochrana proti vodnému kameňu
2200 wattov
Táto výkonná žehlička sa rýchlo zahreje a zachová si mimoriadne stabilné teploty počas žehlenia, čím zjednoduší dôkladné odstraňovanie záhybov.
Kontinuálny výstup pary až 35 g/min. poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.
Zosiln. para až 110 g tejto žehličky umožní jednoducho vyžehliť dokonca aj tie najnepoddajnejšie záhyby.
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