Tento produkt už nie je dostupný
Vynikajúci výkon pre každodenné používanie
Ak chcete skvelé výsledky každý deň, potrebujete žehličku, ktorá vás nikdy nesklame. Táto praktická žehlička s novou žehliacou plochou SteamGlide, rovnomerným výstupom pary a tabletou na odstránenie vodného kameňa predstavuje vynikajúci pomer hodnoty a ceny a pomôcku, ktorá vydrží!
Jednotka v žehlení
Napar. 35g/min; zosilnená para 120g
Žehliaca plocha SteamGlide
Ochrana proti vodnému kameňu
2300 wattov
Táto výkonná žehlička sa rýchlo zahreje a zachová si mimoriadne stabilné teploty počas žehlenia, čím zjednoduší dôkladné odstraňovanie záhybov.
Kontinuálny výstup pary až 35 g/min. poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.
Zosiln. para tejto žehličky až 120 g umožní jednoducho vyžehliť dokonca aj tie najnepoddajnejšie záhyby.
Ocenenia
5.0
z 5
2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
JANA
01/09/2013
Česká republika
Tento produkt má dobré vlastnosti
Sem moc spokojena. Vzhledově hezká žehlička,snadné napařování, jednoduché žehlení.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife GC2930/02 Napařovací žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife GC2930/02 Napařovací žehlička
Dee007
06/02/2019
România
Un fier de calcat foarte bun
Detin acest fier de calcat de mai bine de 3 ani. Imi place mult ca se incalzeste la temperatura necesara intr-un timp foarte scurt, este ergonomic si l-am achizitionat la un pret bun.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife GC2930/30 Fier de călcat cu abur
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife GC2930/30 Fier de călcat cu abur