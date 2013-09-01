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  • Standard Product Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Main in-use photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips PowerLife Steam iron

Tento produkt už nie je dostupný

PowerLifeNaparovacia žehlička

GC2930/30

5

| (2) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Vynikajúci výkon pre každodenné používanie

Ak chcete skvelé výsledky každý deň, potrebujete žehličku, ktorá vás nikdy nesklame. Táto praktická žehlička s novou žehliacou plochou SteamGlide, rovnomerným výstupom pary a tabletou na odstránenie vodného kameňa predstavuje vynikajúci pomer hodnoty a ceny a pomôcku, ktorá vydrží!

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Jednotka v žehlení

So žehliacou plochou SteamGlide

Vynikajúci výkon pre každodenné používanie

  • Napar. 35g/min; zosilnená para 120g

  • Žehliaca plocha SteamGlide

  • Ochrana proti vodnému kameňu

  • 2300 wattov

Silná para pre rýchle žehlenie

Silná para pre rýchle žehlenie

Táto výkonná žehlička sa rýchlo zahreje a zachová si mimoriadne stabilné teploty počas žehlenia, čím zjednoduší dôkladné odstraňovanie záhybov.

Kontinuálny výstup pary až 35 g/min

Kontinuálny výstup pary až 35 g/min

Kontinuálny výstup pary až 35 g/min. poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.

Zosiln. para 120 g na ľahké odstránenie nepoddajných záhybov

Zosiln. para 120 g na ľahké odstránenie nepoddajných záhybov

Zosiln. para tejto žehličky až 120 g umožní jednoducho vyžehliť dokonca aj tie najnepoddajnejšie záhyby.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

2

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

01/09/2013

Česká republika

Česká republika

Tento produkt má dobré vlastnosti

Sem moc spokojena. Vzhledově hezká žehlička,snadné napařování, jednoduché žehlení.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife GC2930/02 Napařovací žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife GC2930/02 Napařovací žehlička

06/02/2019

România

România

Un fier de calcat foarte bun

Detin acest fier de calcat de mai bine de 3 ani. Imi place mult ca se incalzeste la temperatura necesara intr-un timp foarte scurt, este ergonomic si l-am achizitionat la un pret bun.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife GC2930/30 Fier de călcat cu abur

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife GC2930/30 Fier de călcat cu abur

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