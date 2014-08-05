Tento produkt už nie je dostupný
Vynikajúci výkon pre každodenné používanie
Pre skvelé každodenné výsledky potrebujete žehličku, ktorá vás nikdy nesklame. Táto praktická naparovacia žehlička Philips s novou žehliacou plochou SteamGlide pre rovnomerný výstup pary a tabletou na odstránenie vodného kameňa vám za svoju cenu poskytne protihodnotu, ktorá vydrží!
Jednotka v žehlení
2200 W
Para 35 g/min.
Zosilnená para 110 g
Kontinuálny výstup pary až 35 g/min. poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.
Zosiln. para až 110 g tejto žehličky umožní jednoducho vyžehliť dokonca aj tie najnepoddajnejšie záhyby.
Ocenenia
5.0
z 5
6
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Ikarus260
05/08/2014
Polska
Jest świetne
Po dłuższym użytkowaniu stwierdzamy ( ja i żona ), że żelazko jest świetne. Dobrze prasuje, funkcja do usuwania kamienia działa. Polecamy. Funkcja strażaka też działa świetnie.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife GC2960/50 Żelazko parowe
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife GC2960/50 Żelazko parowe
Irena_88
05/07/2021
Україна
Утюг хороший помощник для дома
Пользуюсь именно этой моделью уже больше шести лет,за это время ни разу не подвёл. Идеально справляется с пересушенным бельём, хорошо отпаривает,залазит своим острым носиком в узкие места,хорошо проглаживает между пуговицами. Подошва легко скользит по поверхностям. Лёгкий,удобный. Минусов не заметила, всё устраивает.
Výhody
Всё устраивает, качество на высшем уровне.
Nevýhody
Минусов нет.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife GC2960/50 Парова праска
Dátum použitia 2019-07-04
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife GC2960/50 Парова праска
Dátum použitia 2019-07-04
CrayZ
29/06/2021
Україна
Чудова праска
Прасці вже 6 років. Працює бездоганно, не було жодних проблем
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife GC2960/50 Парова праска
Dátum použitia 2019-06-29
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife GC2960/50 Парова праска
Dátum použitia 2019-06-29