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Tento produkt už nie je dostupný

Naparovacia žehlička

GC2960/02

5

| (6) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Vynikajúci výkon pre každodenné používanie

Pre skvelé každodenné výsledky potrebujete žehličku, ktorá vás nikdy nesklame. Táto praktická naparovacia žehlička Philips s novou žehliacou plochou SteamGlide pre rovnomerný výstup pary a tabletou na odstránenie vodného kameňa vám za svoju cenu poskytne protihodnotu, ktorá vydrží!

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Jednotka v žehlení

Žehlička so žehliacou plochou SteamGlide

Vynikajúci výkon pre každodenné používanie

  • 2200 W

  • Para 35 g/min.

  • Zosilnená para 110 g

2200 wattov umožňuje silný a trvalý výstup pary

2200 wattov umožňuje silný a trvalý výstup pary

Kontinuálny výstup pary až 35 g/min

Kontinuálny výstup pary až 35 g/min

Kontinuálny výstup pary až 35 g/min. poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.

Zosiln. para 110 g na ľahké odstránenie nepoddajných záhybov

Zosiln. para 110 g na ľahké odstránenie nepoddajných záhybov

Zosiln. para až 110 g tejto žehličky umožní jednoducho vyžehliť dokonca aj tie najnepoddajnejšie záhyby.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Hodnotenie

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5.0

z 5

6

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

05/08/2014

Polska

Polska

Jest świetne

Po dłuższym użytkowaniu stwierdzamy ( ja i żona ), że żelazko jest świetne. Dobrze prasuje, funkcja do usuwania kamienia działa. Polecamy. Funkcja strażaka też działa świetnie.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife GC2960/50 Żelazko parowe

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife GC2960/50 Żelazko parowe

05/07/2021

Україна

Україна

Утюг хороший помощник для дома

Пользуюсь именно этой моделью уже больше шести лет,за это время ни разу не подвёл. Идеально справляется с пересушенным бельём, хорошо отпаривает,залазит своим острым носиком в узкие места,хорошо проглаживает между пуговицами. Подошва легко скользит по поверхностям. Лёгкий,удобный. Минусов не заметила, всё устраивает.

Výhody

Всё устраивает, качество на высшем уровне.

Nevýhody

Минусов нет.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife GC2960/50 Парова праска

Dátum použitia 2019-07-04

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife GC2960/50 Парова праска

Dátum použitia 2019-07-04

29/06/2021

Україна

Україна

Чудова праска

Прасці вже 6 років. Працює бездоганно, не було жодних проблем

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife GC2960/50 Парова праска

Dátum použitia 2019-06-29

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife GC2960/50 Парова праска

Dátum použitia 2019-06-29

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