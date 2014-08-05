Tento produkt už nie je dostupný
Vynikajúci výkon pre každodenné používanie
Ak chcete skvelé výsledky každý deň, potrebujete žehličku, ktorá vás nikdy nesklame. Táto praktická žehlička s novou žehliacou plochou SteamGlide, rovnomerným výstupom pary a tabletou na odstránenie vodného kameňa predstavuje vynikajúci pomer hodnoty a ceny a pomôcku, ktorá vydrží!
Jednotka v žehlení
Napar. 40 g/min; zosilnená para 130 g
Žehliaca plocha SteamGlide
Bezp. vyp. a ochr. proti vod. kameňu
2400 wattov
2400 wattov umožňuje silný kontinuálny výstup pary.
Naparovacia žehlička Philips s kontinuálnym výstupom pary až 40 g/min poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.
Zosilnenú paru možno použiť pre vertikálne naparovanie a odolné záhyby.
Ocenenia
5.0
z 5
6
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Ikarus260
05/08/2014
Polska
Jest świetne
Po dłuższym użytkowaniu stwierdzamy ( ja i żona ), że żelazko jest świetne. Dobrze prasuje, funkcja do usuwania kamienia działa. Polecamy. Funkcja strażaka też działa świetnie.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife GC2960/50 Żelazko parowe
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife GC2960/50 Żelazko parowe
Irena_88
05/07/2021
Україна
Утюг хороший помощник для дома
Пользуюсь именно этой моделью уже больше шести лет,за это время ни разу не подвёл. Идеально справляется с пересушенным бельём, хорошо отпаривает,залазит своим острым носиком в узкие места,хорошо проглаживает между пуговицами. Подошва легко скользит по поверхностям. Лёгкий,удобный. Минусов не заметила, всё устраивает.
Výhody
Всё устраивает, качество на высшем уровне.
Nevýhody
Минусов нет.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife GC2960/50 Парова праска
Dátum použitia 2019-07-04
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife GC2960/50 Парова праска
Dátum použitia 2019-07-04
CrayZ
29/06/2021
Україна
Чудова праска
Прасці вже 6 років. Працює бездоганно, не було жодних проблем
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife GC2960/50 Парова праска
Dátum použitia 2019-06-29
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife GC2960/50 Парова праска
Dátum použitia 2019-06-29