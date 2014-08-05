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Tento produkt už nie je dostupný

PowerLifeNaparovacia žehlička

GC2960/50

5

| (6) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Vynikajúci výkon pre každodenné používanie

Ak chcete skvelé výsledky každý deň, potrebujete žehličku, ktorá vás nikdy nesklame. Táto praktická žehlička s novou žehliacou plochou SteamGlide, rovnomerným výstupom pary a tabletou na odstránenie vodného kameňa predstavuje vynikajúci pomer hodnoty a ceny a pomôcku, ktorá vydrží!

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Jednotka v žehlení

So žehliacou plochou SteamGlide

Vynikajúci výkon pre každodenné používanie

  • Napar. 40 g/min; zosilnená para 130 g

  • Žehliaca plocha SteamGlide

  • Bezp. vyp. a ochr. proti vod. kameňu

  • 2400 wattov

2400 wattov umožňuje silný kontinuálny výstup pary

2400 wattov umožňuje silný kontinuálny výstup pary

2400 wattov umožňuje silný kontinuálny výstup pary.

Kontinuálny výstup pary až 40 g/min

Kontinuálny výstup pary až 40 g/min

Naparovacia žehlička Philips s kontinuálnym výstupom pary až 40 g/min poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.

Zosiln. para 130 g na ľahké odstránenie nepoddajných záhybov

Zosiln. para 130 g na ľahké odstránenie nepoddajných záhybov

Zosilnenú paru možno použiť pre vertikálne naparovanie a odolné záhyby.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

6

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

05/08/2014

Polska

Polska

Jest świetne

Po dłuższym użytkowaniu stwierdzamy ( ja i żona ), że żelazko jest świetne. Dobrze prasuje, funkcja do usuwania kamienia działa. Polecamy. Funkcja strażaka też działa świetnie.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife GC2960/50 Żelazko parowe

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife GC2960/50 Żelazko parowe

05/07/2021

Україна

Україна

Утюг хороший помощник для дома

Пользуюсь именно этой моделью уже больше шести лет,за это время ни разу не подвёл. Идеально справляется с пересушенным бельём, хорошо отпаривает,залазит своим острым носиком в узкие места,хорошо проглаживает между пуговицами. Подошва легко скользит по поверхностям. Лёгкий,удобный. Минусов не заметила, всё устраивает.

Výhody

Всё устраивает, качество на высшем уровне.

Nevýhody

Минусов нет.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife GC2960/50 Парова праска

Dátum použitia 2019-07-04

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife GC2960/50 Парова праска

Dátum použitia 2019-07-04

29/06/2021

Україна

Україна

Чудова праска

Прасці вже 6 років. Працює бездоганно, не було жодних проблем

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife GC2960/50 Парова праска

Dátum použitia 2019-06-29

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife GC2960/50 Парова праска

Dátum použitia 2019-06-29

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