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GC2982/30
Jednotka v žehlení
Napar. 35 g/min; zosilnená para 130 g
Žehliaca plocha SteamGlide
Ochrana proti vodnému kameňu
2300 wattov
Nepretržitá para až do 35 g/min pre lepšie vyžehlenie záhybov.
Zosilnenú paru možno použiť pre vertikálne naparovanie a odolné záhyby.
Žehliaca plocha SteamGlide je najlepšia žehliaca plocha naparovacej žehličky od spoločnosti Philips. Má vysokú odolnosť proti poškriabaniu, dokonale hladko sa kĺže a ľahko čistí.
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