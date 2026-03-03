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  • Vynikajúci výkon pri každodennom používaní
  • Vynikajúci výkon pri každodennom používaní
  • Vynikajúci výkon pri každodennom používaní
  • Vynikajúci výkon pri každodennom používaní
  • Vynikajúci výkon pri každodennom používaní
  • Vynikajúci výkon pri každodennom používaní

Tento produkt už nie je dostupný

PowerLife PlusNaparovacia žehlička

GC2982/30

1 Ocenenie

Vynikajúci výkon pri každodennom používaní
Naparovacia žehlička Philips PowerLife Plus vám každý deň prináša skvelé výsledky a nikdy vás nesklame vďaka svojej novej žehliacej ploche SteamGlide, neustále silnému výstupu pary, jednoducho použiteľnej funkcii Calc-Clean na odstránenie vodného kameňa a zabezpečenie dlhotrvajúceho naparovania a vďaka mimoriadne stabilnému podstavcu.
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Jednotka v žehlení

Vynikajúci výkon pri každodennom používaní

  • Napar. 35 g/min; zosilnená para 130 g

  • Žehliaca plocha SteamGlide

  • Ochrana proti vodnému kameňu

  • 2300 wattov

Nepretržitá para až do 35 g/min pre lepšie vyžehlenie záhybov

Nepretržitá para až do 35 g/min pre lepšie vyžehlenie záhybov

Nepretržitá para až do 35 g/min pre lepšie vyžehlenie záhybov.

Zosiln. para 130 g na ľahké odstránenie nepoddajných záhybov

Zosiln. para 130 g na ľahké odstránenie nepoddajných záhybov

Zosilnenú paru možno použiť pre vertikálne naparovanie a odolné záhyby.

SteamGlide je žehliaca plocha špičkovej kvality od spoločnosti Philips

SteamGlide je žehliaca plocha špičkovej kvality od spoločnosti Philips

Žehliaca plocha SteamGlide je najlepšia žehliaca plocha naparovacej žehličky od spoločnosti Philips. Má vysokú odolnosť proti poškriabaniu, dokonale hladko sa kĺže a ľahko čistí.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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