Tento produkt už nie je dostupný
Jednotka v žehlení
Naparovanie 40 g/min; 140 g zosil. para
Žehliaca plocha SteamGlide
Ochrana proti vodnému kameňu
2400 wattov
2400 W na rýchle zahriatie a vysoký výkon
Kontinuálny výstup pary až 40 g/min. poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.
zosil. para až 140 g pre rýchle odstránenie aj tých najodolnejších záhybov.
Ocenenia
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
hasytch
05/05/2019
Česká republika
Za rozumný peníz skvělá žehlička
Jednoduchá obsluha. Na žehlení košilí perfektní, klouže jak po másle po žehlící ploše. Přehledné nastavení funkcí.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife Plus GC2986/40 Napařovací žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife Plus GC2986/40 Napařovací žehlička