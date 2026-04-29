Získajte 10% zľavu
E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk
Žehlenie
Všetky rady
PowerLife Plus Naparovacia žehlička
Tento produkt už nie je dostupný
Podpora
GC2988/80
Prejsť do obchodu
Prihláste sa alebo si vytvorte účet
Budete mať okamžitý prístup k príručkám, podpore presne na mieru a ďalším výhodám. Navyše je to rýchle a jednoduché.
Eco passport Philips PowerLife Plus Steam iron - English (US)
EU Declaration of conformity Philips PowerLife Plus Steam iron GC2988/80 - English (US)
Všetko (1)
Ako odstránim vodný kameň z naparovacej žehličky Philips?
500 SeriesOdžmolkovač
Kontaktovanie spoločnosti Philips
Radi vám pomôžeme