Tento produkt už nie je dostupný
Jednotka v žehlení
Napar. 40 g/min; zosilnená para 150 g
Žehliaca plocha SteamGlide
Ochrana proti vodnému kameňu
2400 wattov
2400 W na rýchle zahriatie a vysoký výkon
Kontinuálny výstup pary až 40 g/min. poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.
Zosiln. para tejto žehličky až 150 g umožní jednoducho vyžehliť dokonca aj tie najnepoddajnejšie záhyby.
Ocenenia
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Karlito
16/06/2017
Česká republika
Overený kupujúci
Suprová
Rychle nahřátá, Automaticky se vypne při nečinnost - super funkce Výborně formovaná špička plochy, krásně se s ní žehlí záhyby. Naprosto doporučuji
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife Plus GC2988/80 Napařovací žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife Plus GC2988/80 Napařovací žehlička