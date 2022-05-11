Jednotka v žehlení
2 400 W
Kontinuálny výstup pary 40 g/min
Zosilnenie pary 150 g
Žehliaca plocha SteamGlide
Poskytuje rýchle zohriatie a vysoký výkon.
Silný a stály výstup pary na rýchlejšie vyrovnanie záhybov.
Preniká hlboko do tkanín a umožňuje jednoduché vyrovnanie nepoddajných záhybov.
Ocenenia
4.9
z 5
63
Recenzie
98%
Odporúča tento produkt
Smíšek
11/05/2022
Česká republika
kámoš
naprostá spokojenost, šikovná do ruky, lehká, ale výkonná, za fajn cenu, mohu jen doporučit
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife GC2996/20 Napařovací žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife GC2996/20 Napařovací žehlička
ellienn
04/05/2021
Česká republika
Skvělá žehlička
Žehličku jsem si vybrala pro její nízkou váhu a vysoké parametry napařování
Výhody
Lehká do ruky, dobře padne na mou ruku, snadné ovladaní
Nevýhody
Nic jsem nenašla
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife GC2994/20 Napařovací žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife GC2994/20 Napařovací žehlička
27/10/2020
Česká republika
Overený kupujúci
Skvělá žehlička za skvělou cenu
S žehličkou jsem velmi spokojená. Je lehká v ruce a stabilní.
Výhody
lehká, stabilní,dostatečně dlouhý kabel
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife GC2994/20 Napařovací žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife GC2994/20 Napařovací žehlička
Testované v porovnaní s nelepivou žehliacou plochou Philips