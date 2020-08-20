Tento produkt už nie je dostupný
Jednotka v žehlení
Nepretržitý silný výstup pary pomáha ľahšie odstraňovať záhyby.
Táto žehlička Philips má funkciu zvislej pary na odstránenie záhybov na visiacich tkaninách.
Menej dopĺňania vďaka extra veľkej 300 ml nádržke na vodu, takže na jeden raz vyžehlíte viac oblečenia.
Ocenenia
5.0
z 5
3
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Koto5ei
20/08/2020
Україна
Хорошая рабочая лошадка
Утюг отработал больше десяти лет и работает до сих пор.
Výhody
Выполняет свои функции на сто процентов.
Nevýhody
Ничего.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre GC3109/02 Парова праска
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre GC3109/02 Парова праска
Mehanik83
31/10/2019
Україна
При належном використанні прослужить довгий час
Даною праску використовуємо більше 13 років , легкість у використанні, ніколи не підводила. За цей період повністю працюють всі функції праски, немає ніде підтікання води, підошва при належном догляді ніде непотусніла.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre GC3109/02 Парова праска
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre GC3109/02 Парова праска
irshik
03/04/2019
Україна
чудовий
Пропрацювала 8 років. зручна, легко ковзає, чудово розгладжувала. дуже класна підошва. з часом почала підтікати, але це було вже під кінець "життя":)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre GC3109/02 Парова праска
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre GC3109/02 Парова праска