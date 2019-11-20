Tento produkt už nie je dostupný
Jednotka v žehlení
Vďaka výnimočne veľkému nalievaciemu otvoru je nalievanie vody do Vašej žehličky rýchle a jednoduché. Trvá to len niekoľko sekúnd a už nehrozí riziko rozliatia vody!
Pomocou veľmi dlhej 3 m šnúry žehličky EasyCare jednoducho dosiahnete až ku krajom vašej žehliacej dosky – a dokonca aj ďalej!
Jasne čitateľný indikátor vašej žehličky Philips umožňuje dobrú viditeľnosť hladiny vody, takže už na prvý pohľad vždy uvidíte, či ju netreba doplniť.
Ocenenia
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Daniel Woj
20/11/2019
Polska
Now days is hard to buy Iron with ceramic base
I am very happy I bought this product in 2007. It is already more than 10 years and Iron works fantastic. My friends have been using my Iron and decided to throw their Iron away and get one with ceramic base, but unfortunately there is nothing in the shops. Only some kind of Teflon covered inventions. So people are jealous that I have such fabulous Iron :)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre GC3220 Żelazko parowe
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre GC3220 Żelazko parowe