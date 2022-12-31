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GC3230/02
Jednotka v žehlení
Vďaka výnimočne veľkému nalievaciemu otvoru je nalievanie vody do Vašej žehličky rýchle a jednoduché. Trvá to len niekoľko sekúnd a už nehrozí riziko rozliatia vody!
Pomocou veľmi dlhej 3 m šnúry žehličky EasyCare jednoducho dosiahnete až ku krajom vašej žehliacej dosky – a dokonca aj ďalej!
Jasne čitateľný indikátor vašej žehličky Philips umožňuje dobrú viditeľnosť hladiny vody, takže už na prvý pohľad vždy uvidíte, či ju netreba doplniť.
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