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Všetky rady

  • Rýchle odstraňovanie záhybov vďaka sile pary
  • Rýchle odstraňovanie záhybov vďaka sile pary
  • Rýchle odstraňovanie záhybov vďaka sile pary
  • Rýchle odstraňovanie záhybov vďaka sile pary
  • Rýchle odstraňovanie záhybov vďaka sile pary
  • Rýchle odstraňovanie záhybov vďaka sile pary
  • Rýchle odstraňovanie záhybov vďaka sile pary
  • Rýchle odstraňovanie záhybov vďaka sile pary
  • Rýchle odstraňovanie záhybov vďaka sile pary
  • Rýchle odstraňovanie záhybov vďaka sile pary
  • Rýchle odstraňovanie záhybov vďaka sile pary
  • Rýchle odstraňovanie záhybov vďaka sile pary
  • Rýchle odstraňovanie záhybov vďaka sile pary
  • Rýchle odstraňovanie záhybov vďaka sile pary

Tento produkt už nie je dostupný

Steam&Go 2-in-1Ručný naparovač odevov

GC330/47

1 Ocenenie

Rýchle odstraňovanie záhybov vďaka sile pary
Tento ručný naparovač odevov je ideálny na úpravy na poslednú chvíľu a odevy náročné na žehlenie. Je dokonalým pomocníkom pri žehlení, rýchly a jednoduchý na používanie. Tento model má vyhrievanú platňu a funkciu 2 v 1 umožňujúcu vodorovné naparovanie.
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Jednotka v žehlení

Ideálny na cesty a jemné tkaniny

Rýchle odstraňovanie záhybov vďaka sile pary

  • 1000 W

  • Vyhrievaná platňa

  • Automatický súvislý prúd pary

  • Kefa

2 v 1: funkcia vertikálneho a horizontálneho naparovania

2 v 1: funkcia vertikálneho a horizontálneho naparovania

Funkcia vertikálneho a horizontálneho naparovania 2 v 1 umožňuje dosiahnutie lepších výsledkov pri používaní naparovača. Naparujte oblečenie vertikálne bez použitia žehliacej dosky alebo ich dokonale vyžehlite horizontálne na akomkoľvek rovnom povrchu vo vašej blízkosti. Vďaka jedinečnému internému dizajnu naparovač Steam&Go 2 v 1 dokáže vytvoriť silný súvislý prúd pary dokonca aj v horizontálnej polohe, takže teraz môžete naparovať aj čalúnený nábytok a posteľnú bielizeň.

Vyhrievaná naparovacia platňa SmartFlow pre fantastické výsledky

Vyhrievaná naparovacia platňa SmartFlow pre fantastické výsledky

Technológia SmartFlow zaručuje fantastické výsledky žehlenia vďaka optimalizovanému prúdu pary, ktorý zahrieva naparovaciu platňu. Platňa tak bude mať optimálnu a bezpečnú teplotu pre všetky druhy tkanín a efektívne zabráni vzniku mokrých škvŕn. Jej povrchová vrstva tiež zaručuje dobré kĺzanie a odolnosť voči korózii.

Automatický súvislý prúd pary vďaka elektrickej pumpe

Automatický súvislý prúd pary vďaka elektrickej pumpe

Elektrická pumpa vytvára súvislý prúd pary na ľahké a rýchle odstraňovanie záhybov.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Testované externým orgánom na typy baktérií Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 pri dobe naparovania 8 minút.