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GC330/47
Jednotka v žehlení
1000 W
Vyhrievaná platňa
Automatický súvislý prúd pary
Kefa
Funkcia vertikálneho a horizontálneho naparovania 2 v 1 umožňuje dosiahnutie lepších výsledkov pri používaní naparovača. Naparujte oblečenie vertikálne bez použitia žehliacej dosky alebo ich dokonale vyžehlite horizontálne na akomkoľvek rovnom povrchu vo vašej blízkosti. Vďaka jedinečnému internému dizajnu naparovač Steam&Go 2 v 1 dokáže vytvoriť silný súvislý prúd pary dokonca aj v horizontálnej polohe, takže teraz môžete naparovať aj čalúnený nábytok a posteľnú bielizeň.
Technológia SmartFlow zaručuje fantastické výsledky žehlenia vďaka optimalizovanému prúdu pary, ktorý zahrieva naparovaciu platňu. Platňa tak bude mať optimálnu a bezpečnú teplotu pre všetky druhy tkanín a efektívne zabráni vzniku mokrých škvŕn. Jej povrchová vrstva tiež zaručuje dobré kĺzanie a odolnosť voči korózii.
Elektrická pumpa vytvára súvislý prúd pary na ľahké a rýchle odstraňovanie záhybov.
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Hodnotenie
Testované externým orgánom na typy baktérií Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 pri dobe naparovania 8 minút.