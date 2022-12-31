Tento produkt už nie je dostupný
GC3321/02
Jednotka v žehlení
3 m šnúra
Menej dopĺňania vďaka extra veľkej 300 ml nádržke na vodu, takže na jeden raz vyžehlíte viac oblečenia.
Systém Double Active Calc vo vašej žehličke Philips zabraňuje usadzovaniu vodného kameňa prostredníctvom tabliet a ľahko použiteľnej funkcie na odstraňovanie vodného kameňa.
Vďaka veľmi dlhej 3 m šnúre vašej žehličky Philips sa môžete jednoducho dostať až ku krajom vašej žehliacej dosky – a dokonca aj ďalej!
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