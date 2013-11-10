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  • Vynikajúce výsledky pri minimálnej námahe
  • Vynikajúce výsledky pri minimálnej námahe
  • Vynikajúce výsledky pri minimálnej námahe
  • Vynikajúce výsledky pri minimálnej námahe
  • Vynikajúce výsledky pri minimálnej námahe
  • Vynikajúce výsledky pri minimálnej námahe
  • Vynikajúce výsledky pri minimálnej námahe
  • Vynikajúce výsledky pri minimálnej námahe
  • Vynikajúce výsledky pri minimálnej námahe
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  • Vynikajúce výsledky pri minimálnej námahe
  • Vynikajúce výsledky pri minimálnej námahe
  • Vynikajúce výsledky pri minimálnej námahe
  • Vynikajúce výsledky pri minimálnej námahe
  • Vynikajúce výsledky pri minimálnej námahe
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Tento produkt už nie je dostupný

3300 seriesNaparovacia žehlička

GC3330/02

5
| (2) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Vynikajúce výsledky pri minimálnej námahe
Táto naparovacia žehlička značky Philips vám ponúka nielen výnimočné pohodlie vďaka veľkému nalievaciemu otvoru, extra dlhej šnúre a indikácii hladiny vody, ale aj jednoduchšie a plynulejšie žehlenie vďaka novej žehliacej ploche SteamGlide!
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Jednotka v žehlení

3 x jednoduchšie

Vynikajúce výsledky pri minimálnej námahe

  • 2300 W

  • Para 35 g/min.

  • 100 g zosilnená para

Menej dopĺňania vďaka extra veľkej 300 ml nádržke na vodu

Menej dopĺňania vďaka extra veľkej 300 ml nádržke na vodu

Menej dopĺňania vďaka extra veľkej 300 ml nádržke na vodu, takže na jeden raz vyžehlíte viac oblečenia.

Veľmi dlhá 3 m šnúra pre maximálny dosah

Veľmi dlhá 3 m šnúra pre maximálny dosah

Vďaka veľmi dlhej 3 m šnúre vašej žehličky Philips sa môžete jednoducho dostať až ku krajom vašej žehliacej dosky – a dokonca aj ďalej!

Jasný indikátor hladiny vody pre lepší prehľad o množstve vody

Jasný indikátor hladiny vody pre lepší prehľad o množstve vody

Jasne čitateľný indikátor vašej žehličky Philips umožňuje dobrú viditeľnosť hladiny vody, takže už na prvý pohľad vždy uvidíte, či ju netreba doplniť.

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

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Náhradné diely a príslušenstvo

Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

2

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

10/11/2013

Polska

Polska

Produkt w pełni zaspakaja moje wymagania w zakresie prasowania

Każdy ,kto myśli o zakupie żelazka - bez namysłu kup ten produkt i pełna satysfakcja po Twojej stronie

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3300 series GC3330/02 Żelazko parowe

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3300 series GC3330/02 Żelazko parowe

26/10/2021

Україна

Україна

Гарна праска.

Гарна праска, добре прасує навіть в малодоступних місцях тому, що нагрівається носик. Добре подає пару, та чистить канали кнопкою. Працює вже досить давно.

Výhody

Класна праска.

Nevýhody

Немає.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3300 series GC3330/02 Парова праска

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3300 series GC3330/02 Парова праска

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