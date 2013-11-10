Tento produkt už nie je dostupný
Jednotka v žehlení
2300 W
Para 35 g/min.
100 g zosilnená para
Menej dopĺňania vďaka extra veľkej 300 ml nádržke na vodu, takže na jeden raz vyžehlíte viac oblečenia.
Vďaka veľmi dlhej 3 m šnúre vašej žehličky Philips sa môžete jednoducho dostať až ku krajom vašej žehliacej dosky – a dokonca aj ďalej!
Jasne čitateľný indikátor vašej žehličky Philips umožňuje dobrú viditeľnosť hladiny vody, takže už na prvý pohľad vždy uvidíte, či ju netreba doplniť.
Ocenenia
5.0
z 5
2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
krzysztof57
10/11/2013
Polska
Produkt w pełni zaspakaja moje wymagania w zakresie prasowania
Każdy ,kto myśli o zakupie żelazka - bez namysłu kup ten produkt i pełna satysfakcja po Twojej stronie
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3300 series GC3330/02 Żelazko parowe
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3300 series GC3330/02 Żelazko parowe
Serg.S
26/10/2021
Україна
Гарна праска.
Гарна праска, добре прасує навіть в малодоступних місцях тому, що нагрівається носик. Добре подає пару, та чистить канали кнопкою. Працює вже досить давно.
Výhody
Класна праска.
Nevýhody
Немає.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3300 series GC3330/02 Парова праска
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3300 series GC3330/02 Парова праска