Tento produkt už nie je dostupný
Jednotka v žehlení
3 m šnúra
Systém Drip Stop vašej naparovacej žehličky Philips vám umožní žehliť jemné tkaniny pri nízkych teplotách bez obáv zo škvŕn spôsobených kvapôčkami vody.
Komfortná rukoväť tejto žehličky Philips vám poskytne pohodlie aj počas dlhšieho žehlenia.
Systém Double Active Calc vo vašej žehličke Philips zabraňuje usadzovaniu vodného kameňa prostredníctvom tabliet a ľahko použiteľnej funkcie na odstraňovanie vodného kameňa.
Ocenenia
4.7
z 5
3
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Naty
17/06/2018
Slovensko
Inú nechcem
Mám ju už desať rokov, nedám na ňu dopustiť. Dúfam ak doslúži, že nájdem jej podobnú.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3300 series GC3340/02 Naparovacia žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3300 series GC3340/02 Naparovacia žehlička
Pawcio
25/01/2013
Polska
tylko pytanie
W danych technicznych napisane jest: "Łatwa konfiguracja i przechowywanie: Duży otwór wlewowy wody, Wbudowany schowek na przewód" Moje pytanie brzmi: gdzie ten wbudowany schowek na przewód????????????????????????????????????????
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3300 series GC3340 Żelazko parowe
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3300 series GC3340 Żelazko parowe
Alicja
18/12/2013
Polska
Produkt jest uzyteczny
Żelazko posiadam od 4 lat i jestem z niego zadowolona. Lubie uzytkować rzeczy dobrej jakosci i łatwe w obsłudze, a wskazane żelazko takie własnie jest. Bywają problemy z parą (bo za dobrze by było, gdyby zawsze wszystko działało doskonale:) ), ale wystarczy regularnie czyścić i odkamieniać dozownik, ale nie zawsze człowiek ma takie czynności czas i chęci:). Mimo wszystko bardzo polecam produkty tej firmy, gdyż jestem zadowolona z nich i zawsze chętnie korzystam z nowości jakie się pojawiają
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3300 series GC3340 Żelazko parowe
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3300 series GC3340 Żelazko parowe