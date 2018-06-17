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  • Vynikajúce výsledky pri minimálnej námahe
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Tento produkt už nie je dostupný

3300 seriesNaparovacia žehlička

GC3340/02

4.7
| (3) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Vynikajúce výsledky pri minimálnej námahe
Táto naparovacia žehlička značky Philips vám ponúka nielen výnimočné pohodlie vďaka veľkému nalievaciemu otvoru, extra dlhej šnúre a indikácii hladiny vody, ale aj jednoduchšie a plynulejšie žehlenie vďaka novej žehliacej ploche SteamGlide!
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Jednotka v žehlení

3 x jednoduchšie

Vynikajúce výsledky pri minimálnej námahe

  • 3 m šnúra

Systém Drip Stop proti odkvapkávaniu zabráni vzniku škvŕn na látke počas žehlenia

Systém Drip Stop proti odkvapkávaniu zabráni vzniku škvŕn na látke počas žehlenia

Systém Drip Stop vašej naparovacej žehličky Philips vám umožní žehliť jemné tkaniny pri nízkych teplotách bez obáv zo škvŕn spôsobených kvapôčkami vody.

Komfortná rukoväť pre trvalé pohodlie pri žehlení

Komfortná rukoväť tejto žehličky Philips vám poskytne pohodlie aj počas dlhšieho žehlenia.

Systém Double Active Calc zabraňuje vytváraniu vodného kameňa

Systém Double Active Calc zabraňuje vytváraniu vodného kameňa

Systém Double Active Calc vo vašej žehličke Philips zabraňuje usadzovaniu vodného kameňa prostredníctvom tabliet a ľahko použiteľnej funkcie na odstraňovanie vodného kameňa.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.7

z 5

3

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

17/06/2018

Slovensko

Slovensko

Inú nechcem

Mám ju už desať rokov, nedám na ňu dopustiť. Dúfam ak doslúži, že nájdem jej podobnú.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3300 series GC3340/02 Naparovacia žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3300 series GC3340/02 Naparovacia žehlička

25/01/2013

Polska

Polska

tylko pytanie

W danych technicznych napisane jest: "Łatwa konfiguracja i przechowywanie: Duży otwór wlewowy wody, Wbudowany schowek na przewód" Moje pytanie brzmi: gdzie ten wbudowany schowek na przewód????????????????????????????????????????

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3300 series GC3340 Żelazko parowe

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3300 series GC3340 Żelazko parowe

18/12/2013

Polska

Polska

Produkt jest uzyteczny

Żelazko posiadam od 4 lat i jestem z niego zadowolona. Lubie uzytkować rzeczy dobrej jakosci i łatwe w obsłudze, a wskazane żelazko takie własnie jest. Bywają problemy z parą (bo za dobrze by było, gdyby zawsze wszystko działało doskonale:) ), ale wystarczy regularnie czyścić i odkamieniać dozownik, ale nie zawsze człowiek ma takie czynności czas i chęci:). Mimo wszystko bardzo polecam produkty tej firmy, gdyż jestem zadowolona z nich i zawsze chętnie korzystam z nowości jakie się pojawiają

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3300 series GC3340 Żelazko parowe

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3300 series GC3340 Żelazko parowe

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