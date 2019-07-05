Tento produkt už nie je dostupný
Jednotka v žehlení
3 m šnúra
Vďaka výnimočne veľkému nalievaciemu otvoru je nalievanie vody do Vašej žehličky rýchle a jednoduché. Trvá to len niekoľko sekúnd a už nehrozí riziko rozliatia vody!
Pomocou veľmi dlhej 3 m šnúry žehličky EasyCare jednoducho dosiahnete až ku krajom vašej žehliacej dosky – a dokonca aj ďalej!
Jasne čitateľný indikátor vašej žehličky Philips umožňuje dobrú viditeľnosť hladiny vody, takže už na prvý pohľad vždy uvidíte, či ju netreba doplniť.
Ocenenia
4.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
agidulyan
05/07/2019
Україна
Можно брать
По опыту предыдущих утюгов - перекручивался и перегибался кабель. В этом - с этим вопрос нормальный. Хороший кабель. По основных характеристикам оправдывает себя. Поверхность очень надежная, не загрязняется и легко гладит. Единственное исключение: кнопки ручной подачи пара и вспрыска - слабый пластик, вышли из строя.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3300 series GC3388/02 Парова праска
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3300 series GC3388/02 Парова праска