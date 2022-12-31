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GC3390/02
Jednotka v žehlení
3 m šnúra
Systém Double Active Calc vo vašej žehličke Philips zabraňuje usadzovaniu vodného kameňa prostredníctvom tabliet a ľahko použiteľnej funkcie na odstraňovanie vodného kameňa.
Systém Drip Stop vašej naparovacej žehličky Philips vám umožní žehliť jemné tkaniny pri nízkych teplotách bez obáv zo škvŕn spôsobených kvapôčkami vody.
Menej dopĺňania vďaka extra veľkej 300 ml nádržke na vodu, takže na jeden raz vyžehlíte viac oblečenia.
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