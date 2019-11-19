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  • Kompaktné riešenie na jednoduché odstránenie záhybov
  • Kompaktné riešenie na jednoduché odstránenie záhybov
  • Kompaktné riešenie na jednoduché odstránenie záhybov
  • Kompaktné riešenie na jednoduché odstránenie záhybov
  • Kompaktné riešenie na jednoduché odstránenie záhybov
  • Kompaktné riešenie na jednoduché odstránenie záhybov
  • Kompaktné riešenie na jednoduché odstránenie záhybov
  • Kompaktné riešenie na jednoduché odstránenie záhybov
  • Kompaktné riešenie na jednoduché odstránenie záhybov
  • Kompaktné riešenie na jednoduché odstránenie záhybov
  • Kompaktné riešenie na jednoduché odstránenie záhybov
  • Kompaktné riešenie na jednoduché odstránenie záhybov
  • Kompaktné riešenie na jednoduché odstránenie záhybov
  • Kompaktné riešenie na jednoduché odstránenie záhybov
  • Kompaktné riešenie na jednoduché odstránenie záhybov
  • Kompaktné riešenie na jednoduché odstránenie záhybov
  • Kompaktné riešenie na jednoduché odstránenie záhybov
  • Kompaktné riešenie na jednoduché odstránenie záhybov
  • Kompaktné riešenie na jednoduché odstránenie záhybov
  • Kompaktné riešenie na jednoduché odstránenie záhybov
  • Kompaktné riešenie na jednoduché odstránenie záhybov
  • Kompaktné riešenie na jednoduché odstránenie záhybov

Tento produkt už nie je dostupný

Steam&GoRučný naparovač odevov

GC361/20

4.8
| (55) Recenzie | 98% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Kompaktné riešenie na jednoduché odstránenie záhybov
Jednoduchšie naparovanie vďaka vyhrievanej platni SmartFlow. Používajte ju vo zvislej alebo vodorovnej polohe na žehlenie miest, ktoré sa ťažko žehlia, a osvieženie odevov, pričom zaručene nič neprepáli. Ľahký a kompaktný dizajn umožňuje jednoduché používanie kedykoľvek a kdekoľvek. Stačí pustiť paru a vychutnávať si efektívne žehlenie.
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Jednotka v žehlení

Používanie vo zvislej aj vodorovnej polohe pre čo najlepšie výsledky

Kompaktné riešenie na jednoduché odstránenie záhybov

  • 1 200 W, para až 22 g/min

  • Vodorovná a zvislá para

  • 70 ml odnímateľná nádoba na vodu

Vyhrievaná platňa SmartFlow pre lepšie výsledky naparovania*

Vyhrievaná platňa SmartFlow pre lepšie výsledky naparovania*

Vďaka technológii SmartFlow sa naparovacia plocha zahrieva na optimálnu teplotu, je bezpečná pre všetky tkaniny a zabraňuje vzniku vlhkých miest. Vyhrievaná naparovacia plocha pomáha pritlačiť látku pri naparovaní vo vodorovnej polohe a zabezpečuje ešte lepšie výsledky naparovania*.

Naparovanie zvislo aj vodorovne a viac pohodlia

Naparovanie zvislo aj vodorovne a viac pohodlia

Naparujte vo zvislej polohe na rýchle odstraňovanie záhybov a osvieženie visiaceho oblečenia bez žehliacej dosky. Naparujte vo vodorovnej polohe na dosiahnutie dokonalých výsledkov na miestach, ktoré sa ťažko žehlia, ako sú manžety a goliere. V oboch polohách poskytuje kontinuálny výstup pary skvelé výsledky.

Automatický kontinuálny výstup pary na jednoduché odstránenie záhybov

Automatický kontinuálny výstup pary na jednoduché odstránenie záhybov

Elektrické čerpadlo automaticky vytvára súvislý prúd pary na jednoduché a rýchle odstraňovanie záhybov.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.8

z 5

55

Recenzie

98%

Odporúča tento produkt

3
1

19/11/2019

Česká republika

Česká republika

Úžasný rychlý pomocník

Výrobek mě nad mé očekávání překvapil a hned na první test jsem ho nešetřila. Napařovač jsem ihned vyzkoušela na tílko které jsem ani nežehlila a bylo velmi zmačkané a napařovač ho zvládl vyžehlit s naprostou lehkostí a hlavně rychle, což oceníte hlavně pokud potřebujete něco přežehlit narychlo před odchodem na akci. Takže doporučuji lidem, kteří například nemají čas čekat než se nahřeje žehlička apod. protože napařovač je opravdu do 45s nahřátý a ihned skvěle funguje. Je lehký takže se s ním velmi dobře manipuluje, kabel je dostatečně dlouhý. V balení je také ochranná rukavice, aby jste si nespálili ruku, což také oceňuji. Rozhodně bych doporučila i jako Vánoční dárek, kterým určitě uděláte radost a především lidem, kteří hodně cestují, protože lze přibalit do kufru a i když se Vám při cestování něco pomačká, budete mít pomocníka na vyžehlení, který Vám nezabere tolik místa v kufru.

Výhody

lehká manipulace, rychlost nahřátí, efektivnost

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Steam&Go GC361/20 Ruční napařovač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Steam&Go GC361/20 Ruční napařovač

17/11/2019

Česká republika

Česká republika

Výborný pomocník do domácnosti

Tento produkt jsem si vybral díky tomu, že nesnáším klasické žehlení u žehlícího prkna. S tímto zařízením se pro mě žehlení stalo zábavou. Hlavně je to rychlé a jednoduché a můžu ho použit kdekoliv, proto ho doporučuji všem, kdo nechce trávit spoustu času u prkna. Ideální i na cestování.

Výhody

Jednoduchý na manipulaci, použitelný kdekoliv, aniž bych musel vytahovat žehlící prkno a hlavně rychlý

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Steam&Go GC361/20 Ruční napařovač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Steam&Go GC361/20 Ruční napařovač

12/11/2019

Česká republika

Česká republika

Napařovací ruční žehlička

Super pomocník do domácnosti i na cesty. Zkoušela jsem hlavne na bavlnu a tlusci hedvabi a vse hrave zvládl bez poskozeni latky, z toho jsem mela velký strach.

Výhody

Výrobek je velmi skladný

Nevýhody

Nemá obal na cestovaní

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Steam&Go GC361/20 Ruční napařovač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Steam&Go GC361/20 Ruční napařovač

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. V porovnaní s produktmi Philips Steam&Go GC310 a GC320. Bez vyhrievanej platne SmartFlow.

  2. Testované externým orgánom na typy baktérií Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 pri dobe naparovania 1 minúta.