Tento produkt už nie je dostupný
Jednotka v žehlení
1 200 W, para až 22 g/min
Vodorovná a zvislá para
70 ml odnímateľná nádoba na vodu
Vďaka technológii SmartFlow sa naparovacia plocha zahrieva na optimálnu teplotu, je bezpečná pre všetky tkaniny a zabraňuje vzniku vlhkých miest. Vyhrievaná naparovacia plocha pomáha pritlačiť látku pri naparovaní vo vodorovnej polohe a zabezpečuje ešte lepšie výsledky naparovania*.
Naparujte vo zvislej polohe na rýchle odstraňovanie záhybov a osvieženie visiaceho oblečenia bez žehliacej dosky. Naparujte vo vodorovnej polohe na dosiahnutie dokonalých výsledkov na miestach, ktoré sa ťažko žehlia, ako sú manžety a goliere. V oboch polohách poskytuje kontinuálny výstup pary skvelé výsledky.
Elektrické čerpadlo automaticky vytvára súvislý prúd pary na jednoduché a rýchle odstraňovanie záhybov.
Ocenenia
4.8
z 5
55
Recenzie
98%
Odporúča tento produkt
MonikaH30
19/11/2019
Česká republika
Súčasť akcie
Úžasný rychlý pomocník
Výrobek mě nad mé očekávání překvapil a hned na první test jsem ho nešetřila. Napařovač jsem ihned vyzkoušela na tílko které jsem ani nežehlila a bylo velmi zmačkané a napařovač ho zvládl vyžehlit s naprostou lehkostí a hlavně rychle, což oceníte hlavně pokud potřebujete něco přežehlit narychlo před odchodem na akci. Takže doporučuji lidem, kteří například nemají čas čekat než se nahřeje žehlička apod. protože napařovač je opravdu do 45s nahřátý a ihned skvěle funguje. Je lehký takže se s ním velmi dobře manipuluje, kabel je dostatečně dlouhý. V balení je také ochranná rukavice, aby jste si nespálili ruku, což také oceňuji. Rozhodně bych doporučila i jako Vánoční dárek, kterým určitě uděláte radost a především lidem, kteří hodně cestují, protože lze přibalit do kufru a i když se Vám při cestování něco pomačká, budete mít pomocníka na vyžehlení, který Vám nezabere tolik místa v kufru.
Výhody
lehká manipulace, rychlost nahřátí, efektivnost
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Steam&Go GC361/20 Ruční napařovač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Steam&Go GC361/20 Ruční napařovač
Pajooos
17/11/2019
Česká republika
Súčasť akcie
Výborný pomocník do domácnosti
Tento produkt jsem si vybral díky tomu, že nesnáším klasické žehlení u žehlícího prkna. S tímto zařízením se pro mě žehlení stalo zábavou. Hlavně je to rychlé a jednoduché a můžu ho použit kdekoliv, proto ho doporučuji všem, kdo nechce trávit spoustu času u prkna. Ideální i na cestování.
Výhody
Jednoduchý na manipulaci, použitelný kdekoliv, aniž bych musel vytahovat žehlící prkno a hlavně rychlý
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Steam&Go GC361/20 Ruční napařovač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Steam&Go GC361/20 Ruční napařovač
Kikina58
12/11/2019
Česká republika
Súčasť akcie
Napařovací ruční žehlička
Super pomocník do domácnosti i na cesty. Zkoušela jsem hlavne na bavlnu a tlusci hedvabi a vse hrave zvládl bez poskozeni latky, z toho jsem mela velký strach.
Výhody
Výrobek je velmi skladný
Nevýhody
Nemá obal na cestovaní
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Steam&Go GC361/20 Ruční napařovač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Steam&Go GC361/20 Ruční napařovač
V porovnaní s produktmi Philips Steam&Go GC310 a GC320. Bez vyhrievanej platne SmartFlow.
Testované externým orgánom na typy baktérií Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 pri dobe naparovania 1 minúta.