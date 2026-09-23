VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Standard Product Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EnergyCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EnergyCare Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Standard Product Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EnergyCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EnergyCare Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips EnergyCare Steam iron

Tento produkt už nie je dostupný

EnergyCareNaparovacia žehlička

GC3630/02

1 Ocenenie

100 % výkon pri naparovaní, o 20 % menej energie

Inovatívna funkcia naparovacích žehličiek Philips zaručí 100% výkon pri naparovaní, čím umožní účinné vyrovnanie pokrčených miest. Zároveň automaticky ušetrí 20 %* energie, pretože zabráni zbytočnej spotrebe pary.

Zobraziť všetky výhody
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Jednotka v žehlení

Naparovacia žehlička s úspornejšími výsledkami

100 % výkon pri naparovaní, o 20 % menej energie

  • Komfortná rukoväť

Systém Drip Stop proti odkvapkávaniu zabráni vzniku škvŕn na látke počas žehlenia

Systém Drip Stop proti odkvapkávaniu zabráni vzniku škvŕn na látke počas žehlenia

Systém Drip Stop vašej naparovacej žehličky Philips vám umožní žehliť jemné tkaniny pri nízkych teplotách bez obáv zo škvŕn spôsobených kvapôčkami vody.

Systém Double Active Calc zabraňuje vytváraniu vodného kameňa

Systém Double Active Calc zabraňuje vytváraniu vodného kameňa

Systém Double Active Calc vo vašej žehličke Philips zabraňuje usadzovaniu vodného kameňa prostredníctvom tabliet a ľahko použiteľnej funkcie na odstraňovanie vodného kameňa.

Automatická úspora energie

Automatická úspora energie

Automatická úspora energie Inovatívna funkcia naparovacích žehličiek Philips zaručí 100% výkon pri naparovaní, čím umožní účinné vyrovnanie pokrčených miest. Zároveň automaticky šetrí energiu, pretože zabráni zbytočnej spotrebe pary.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

Prejsť na náhradné diely a príslušenstvo

Náhradné diely a príslušenstvo

Ocenenia

  • Obrázok VRS_PBTAWARD66

Hodnotenie

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcel by som dostávať reklamné informácie o výrobkoch, službách, udalostiach a akciách spoločnosti Philips na základe mojich preferencií a správania. Odber môžem kedykoľvek jednoducho zrušiť.

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky