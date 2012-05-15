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  • Standard Product Photo Philips EnergyCare Steam iron GC3640
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  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EnergyCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Standard Product Photo Philips EnergyCare Steam iron GC3640
  • Emotional Benefit Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EnergyCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips EnergyCare Steam iron

Tento produkt už nie je dostupný

EnergyCareNaparovacia žehlička

GC3640/02

4.5

| (2) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

100 % výkon pri naparovaní, o 20 % menej energie

Inovatívna funkcia naparovacích žehličiek Philips zaručí 100% výkon pri naparovaní, čím umožní účinné vyrovnanie pokrčených miest. Zároveň automaticky ušetrí 20 %* energie, pretože zabráni zbytočnej spotrebe pary.

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Jednotka v žehlení

Naparovacia žehlička s úspornejšími výsledkami

100 % výkon pri naparovaní, o 20 % menej energie

  • Naparovacia špička

Systém Double Active Calc zabraňuje vytváraniu vodného kameňa

Systém Double Active Calc zabraňuje vytváraniu vodného kameňa

Systém Double Active Calc vo vašej žehličke Philips zabraňuje usadzovaniu vodného kameňa prostredníctvom tabliet a ľahko použiteľnej funkcie na odstraňovanie vodného kameňa.

Automatická úspora energie

Automatická úspora energie

Automatická úspora energie Inovatívna funkcia naparovacích žehličiek Philips zaručí 100% výkon pri naparovaní, čím umožní účinné vyrovnanie pokrčených miest. Zároveň automaticky šetrí energiu, pretože zabráni zbytočnej spotrebe pary.

Komfortná rukoväť pre trvalé pohodlie pri žehlení

Komfortná rukoväť pre trvalé pohodlie pri žehlení

Komfortná rukoväť tejto žehličky Philips vám poskytne pohodlie aj počas dlhšieho žehlenia.

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

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Náhradné diely a príslušenstvo

Ocenenia

  • Obrázok VRS_PBTAWARD66

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.5

z 5

2

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

15/05/2012

Polska

Polska

Żelazko które powinno być w każdym domu.

Jest ciężkie dzięki czemu rewelacyjnie prasuje męskie koszule, delikatne bluzeczki, lniane obrusy czy pościel. Świetnym rozwiązaniem jest ruchoma rączka, która podczas prasowania i silnego nacisku ugina się i wytwarza dodatkową ilość pary. Pojemny zbiornik na wodę, tylko zawsze jak prasuję szybko jest pusty. Żelazko warte swojej ceny i godne polecenia.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EnergyCare GC3640 Żelazko parowe

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EnergyCare GC3640 Żelazko parowe

20/09/2015

Polska

Polska

Overený kupujúci

Żelazko ma dobre funkcje. Warunek przy kupnie - nie kupuj w hipermarkecie!

Innowacyjne funkcje żelazka parowego firmy Philips pozwalają na uzyskanie maksymalnego efektu usuwania zagnieceń oraz zmniejszenie zużycia energii o 20%* dzięki eliminacji niepotrzebnej pary.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EnergyCare GC3640 Żelazko parowe

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EnergyCare GC3640 Żelazko parowe

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