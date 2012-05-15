Tento produkt už nie je dostupný
100 % výkon pri naparovaní, o 20 % menej energie
Inovatívna funkcia naparovacích žehličiek Philips zaručí 100% výkon pri naparovaní, čím umožní účinné vyrovnanie pokrčených miest. Zároveň automaticky ušetrí 20 %* energie, pretože zabráni zbytočnej spotrebe pary.
Jednotka v žehlení
Naparovacia špička
Systém Double Active Calc vo vašej žehličke Philips zabraňuje usadzovaniu vodného kameňa prostredníctvom tabliet a ľahko použiteľnej funkcie na odstraňovanie vodného kameňa.
Automatická úspora energie Inovatívna funkcia naparovacích žehličiek Philips zaručí 100% výkon pri naparovaní, čím umožní účinné vyrovnanie pokrčených miest. Zároveň automaticky šetrí energiu, pretože zabráni zbytočnej spotrebe pary.
Komfortná rukoväť tejto žehličky Philips vám poskytne pohodlie aj počas dlhšieho žehlenia.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
Prejsť na náhradné diely a príslušenstvo
Ocenenia
4.5
z 5
2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
magda
15/05/2012
Polska
Żelazko które powinno być w każdym domu.
Jest ciężkie dzięki czemu rewelacyjnie prasuje męskie koszule, delikatne bluzeczki, lniane obrusy czy pościel. Świetnym rozwiązaniem jest ruchoma rączka, która podczas prasowania i silnego nacisku ugina się i wytwarza dodatkową ilość pary. Pojemny zbiornik na wodę, tylko zawsze jak prasuję szybko jest pusty. Żelazko warte swojej ceny i godne polecenia.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EnergyCare GC3640 Żelazko parowe
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EnergyCare GC3640 Żelazko parowe
kostan
20/09/2015
Polska
Overený kupujúci
Żelazko ma dobre funkcje. Warunek przy kupnie - nie kupuj w hipermarkecie!
Innowacyjne funkcje żelazka parowego firmy Philips pozwalają na uzyskanie maksymalnego efektu usuwania zagnieceń oraz zmniejszenie zużycia energii o 20%* dzięki eliminacji niepotrzebnej pary.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EnergyCare GC3640 Żelazko parowe
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EnergyCare GC3640 Żelazko parowe