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  • Main in-use photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Product Lifestyle Philips EcoCare Steam iron

Tento produkt už nie je dostupný

EcoCareNaparovacia žehlička

GC3720/02

5

| (5) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

100% výkon pri naparovaní, o 25 %* menej energie.

Táto inovatívna funkcia naparovacej žehličky Philips zabezpečí, že pri naparovaní dosiahnete 100 % výkon a dôkladne odstránite všetky záhyby. Súčasne ušetrí 25 %* energie, lebo zabráni zbytočnej spotrebe pary. 30 % plastov a hliníka je recyklovaných.

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Jednotka v žehlení

s automatickou úsporou energie a 30 % recyklovaného materiálu

100% výkon pri naparovaní, o 25 %* menej energie.

  • 2400 W

  • 130 g zosilnená para

  • ECO

Zosiln. para 130 g na ľahké odstránenie nepoddajných záhybov

Zosilnenú paru možno použiť pre vertikálne naparovanie a odolné záhyby.

Systém Double Active Calc zabraňuje vytváraniu vodného kameňa

Systém Double Active Calc zabraňuje vytváraniu vodného kameňa

Systém Double Active Calc vo vašej žehličke Philips zabraňuje usadzovaniu vodného kameňa prostredníctvom tabliet a ľahko použiteľnej funkcie na odstraňovanie vodného kameňa.

Systém Drip Stop proti odkvapkávaniu zabráni vzniku škvŕn na látke počas žehlenia

Systém Drip Stop proti odkvapkávaniu zabráni vzniku škvŕn na látke počas žehlenia

Systém Drip Stop vašej naparovacej žehličky Philips vám umožní žehliť jemné tkaniny pri nízkych teplotách bez obáv zo škvŕn spôsobených kvapôčkami vody.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

5

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

07/10/2019

Česká republika

Česká republika

Pomocník, který mi slouží dlouhé roky

Tuhle žehličku používám už hodně roků, stále jako nová, žehlit s ní je radost, dobře padne do ruky a díky páře jsou košile pro mého manžela opravdu krásně vyžehlené. Pokud bych v budoucnu zvažovala koupit novou, pak opět jedině Philips.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EcoCare GC3720/02 Napařovací žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EcoCare GC3720/02 Napařovací žehlička

02/09/2013

Česká republika

Česká republika

Maximální spokojenost

S výše uvedeným výrobkem jsem maximálně spokojena, vyhovující po všech stránkách.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EcoCare GC3720/02 Napařovací žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EcoCare GC3720/02 Napařovací žehlička

25/08/2013

Česká republika

Česká republika

Skvělá žehlící plocha.

Jak již jsem napsal, skvělá žehlící plocha a napařování. Druhá žehlička od Philips a jen spokojenost.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EcoCare GC3720/02 Napařovací žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EcoCare GC3720/02 Napařovací žehlička

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Až 25 % úspora energie podľa IEC 603311, v porovnaní s RI3320 pri max. nastavení