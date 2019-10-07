Tento produkt už nie je dostupný
100% výkon pri naparovaní, o 25 %* menej energie.
Táto inovatívna funkcia naparovacej žehličky Philips zabezpečí, že pri naparovaní dosiahnete 100 % výkon a dôkladne odstránite všetky záhyby. Súčasne ušetrí 25 %* energie, lebo zabráni zbytočnej spotrebe pary. 30 % plastov a hliníka je recyklovaných.
Jednotka v žehlení
2400 W
130 g zosilnená para
ECO
Zosilnenú paru možno použiť pre vertikálne naparovanie a odolné záhyby.
Systém Double Active Calc vo vašej žehličke Philips zabraňuje usadzovaniu vodného kameňa prostredníctvom tabliet a ľahko použiteľnej funkcie na odstraňovanie vodného kameňa.
Systém Drip Stop vašej naparovacej žehličky Philips vám umožní žehliť jemné tkaniny pri nízkych teplotách bez obáv zo škvŕn spôsobených kvapôčkami vody.
Ocenenia
5.0
z 5
5
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
MiroslavaM
07/10/2019
Česká republika
Pomocník, který mi slouží dlouhé roky
Tuhle žehličku používám už hodně roků, stále jako nová, žehlit s ní je radost, dobře padne do ruky a díky páře jsou košile pro mého manžela opravdu krásně vyžehlené. Pokud bych v budoucnu zvažovala koupit novou, pak opět jedině Philips.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EcoCare GC3720/02 Napařovací žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EcoCare GC3720/02 Napařovací žehlička
Werbookh
02/09/2013
Česká republika
Maximální spokojenost
S výše uvedeným výrobkem jsem maximálně spokojena, vyhovující po všech stránkách.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EcoCare GC3720/02 Napařovací žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EcoCare GC3720/02 Napařovací žehlička
Martin
25/08/2013
Česká republika
Skvělá žehlící plocha.
Jak již jsem napsal, skvělá žehlící plocha a napařování. Druhá žehlička od Philips a jen spokojenost.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EcoCare GC3720/02 Napařovací žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EcoCare GC3720/02 Napařovací žehlička
Až 25 % úspora energie podľa IEC 603311, v porovnaní s RI3320 pri max. nastavení