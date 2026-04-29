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EcoCare Naparovacia žehlička
Tento produkt už nie je dostupný
Podpora
GC3720/32
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Táto inovatívna funkcia naparovacej žehličky Philips zabezpečí, že pri naparovaní dosiahnete 100 % výkon a dôkladne odstránite všetky záhyby. Súčasne ušetrí 25 %* energie, lebo zabráni zbytočnej spotrebe pary. 30 % plastov a hliníka je recyklovaných.
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Ako odstránim vodný kameň z naparovacej žehličky Philips?
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