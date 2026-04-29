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EcoCare Naparovacia žehlička

Tento produkt už nie je dostupný

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EcoCareNaparovacia žehlička

GC3720/32

EcoCare Naparovacia žehlička

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

Táto inovatívna funkcia naparovacej žehličky Philips zabezpečí, že pri naparovaní dosiahnete 100 % výkon a dôkladne odstránite všetky záhyby. Súčasne ušetrí 25 %* energie, lebo zabráni zbytočnej spotrebe pary. 30 % plastov a hliníka je recyklovaných.

  • PDF súbor
  • 29 September 2026

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