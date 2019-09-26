Tento produkt už nie je dostupný
100 % výkon pri naparovaní, o 20 % menej energie
Táto inovatívna funkcia naparovacej žehličky Philips zabezpečí, že pri naparovaní dosiahnete 100 % výkon a dôkladne odstránite všetky záhyby. Súčasne ušetrí 25 %* energie, lebo zabráni zbytočnej spotrebe pary. 30 % plastov a hliníka je recyklovaných.
Jednotka v žehlení
2400 W
140 g zosilnená para
ECO
Zosilnenú paru možno použiť pre vertikálne naparovanie a odolné záhyby.
Naparovacia žehlička Philips s kontinuálnym výstupom pary až 40 g/min poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.
Systém Double Active Calc vo vašej žehličke Philips zabraňuje usadzovaniu vodného kameňa prostredníctvom tabliet a ľahko použiteľnej funkcie na odstraňovanie vodného kameňa.
Ocenenia
4.8
z 5
4
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Vercsi
26/09/2019
Magyarország
Nagyon szuper vasaló.i
Nagyon szeretem, mert gyorsan felmelegszik, nagyon szépen vasal, gőzölésnél nem csöpög, a talpra nem ég oda semmi, hosszú a vezetéke, szép a színe.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EcoCare GC3720/02 gőzölős vasaló
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EcoCare GC3720/02 gőzölős vasaló
Honor
24/01/2019
Magyarország
Kiváló és tartós
A vasaló nem most lett véve de még mindig nagyon jól működik és a design is divatos. Ajánlani tudom csak.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EcoCare GC3720/32 gőzölős vasaló
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EcoCare GC3720/32 gőzölős vasaló
Kenoby
21/03/2016
България
Overený kupujúci
лека и лесна за употреба
Чудесен продукт. Не е необходимо да се натиска по време на гладене.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EcoCare GC3720/32 Парна ютия
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EcoCare GC3720/32 Парна ютия
Až 25 % úspora energie podľa IEC 603311, v porovnaní s RI3320 pri max. nastavení