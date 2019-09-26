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Všetky rady

  • 100 % výkon pri naparovaní, o 20 % menej energie
  • 100 % výkon pri naparovaní, o 20 % menej energie
  • 100 % výkon pri naparovaní, o 20 % menej energie
  • 100 % výkon pri naparovaní, o 20 % menej energie
  • 100 % výkon pri naparovaní, o 20 % menej energie
  • 100 % výkon pri naparovaní, o 20 % menej energie
  • 100 % výkon pri naparovaní, o 20 % menej energie
  • 100 % výkon pri naparovaní, o 20 % menej energie
  • 100 % výkon pri naparovaní, o 20 % menej energie
  • 100 % výkon pri naparovaní, o 20 % menej energie
  • 100 % výkon pri naparovaní, o 20 % menej energie
  • 100 % výkon pri naparovaní, o 20 % menej energie
  • 100 % výkon pri naparovaní, o 20 % menej energie
  • 100 % výkon pri naparovaní, o 20 % menej energie
  • 100 % výkon pri naparovaní, o 20 % menej energie
  • 100 % výkon pri naparovaní, o 20 % menej energie
  • 100 % výkon pri naparovaní, o 20 % menej energie
  • 100 % výkon pri naparovaní, o 20 % menej energie
  • 100 % výkon pri naparovaní, o 20 % menej energie
  • 100 % výkon pri naparovaní, o 20 % menej energie
  • 100 % výkon pri naparovaní, o 20 % menej energie
  • 100 % výkon pri naparovaní, o 20 % menej energie
  • 100 % výkon pri naparovaní, o 20 % menej energie
  • 100 % výkon pri naparovaní, o 20 % menej energie
  • 100 % výkon pri naparovaní, o 20 % menej energie
  • 100 % výkon pri naparovaní, o 20 % menej energie

Tento produkt už nie je dostupný

EcoCareNaparovacia žehlička

GC3720/32

4.8

| (4) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

100 % výkon pri naparovaní, o 20 % menej energie

Táto inovatívna funkcia naparovacej žehličky Philips zabezpečí, že pri naparovaní dosiahnete 100 % výkon a dôkladne odstránite všetky záhyby. Súčasne ušetrí 25 %* energie, lebo zabráni zbytočnej spotrebe pary. 30 % plastov a hliníka je recyklovaných.

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Jednotka v žehlení

s automatickou úsporou energie a 30 % recyklovaného materiálu

100 % výkon pri naparovaní, o 20 % menej energie

  • 2400 W

  • 140 g zosilnená para

  • ECO

Zosilnená para až 140 g

Zosilnená para až 140 g

Zosilnenú paru možno použiť pre vertikálne naparovanie a odolné záhyby.

Kontinuálny výstup pary až 40 g/min

Kontinuálny výstup pary až 40 g/min

Naparovacia žehlička Philips s kontinuálnym výstupom pary až 40 g/min poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.

Systém Double Active Calc zabraňuje vytváraniu vodného kameňa

Systém Double Active Calc zabraňuje vytváraniu vodného kameňa

Systém Double Active Calc vo vašej žehličke Philips zabraňuje usadzovaniu vodného kameňa prostredníctvom tabliet a ľahko použiteľnej funkcie na odstraňovanie vodného kameňa.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Hodnotenie

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4.8

z 5

4

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

26/09/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyon szuper vasaló.i

Nagyon szeretem, mert gyorsan felmelegszik, nagyon szépen vasal, gőzölésnél nem csöpög, a talpra nem ég oda semmi, hosszú a vezetéke, szép a színe.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EcoCare GC3720/02 gőzölős vasaló

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EcoCare GC3720/02 gőzölős vasaló

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

Kiváló és tartós

A vasaló nem most lett véve de még mindig nagyon jól működik és a design is divatos. Ajánlani tudom csak.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EcoCare GC3720/32 gőzölős vasaló

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EcoCare GC3720/32 gőzölős vasaló

21/03/2016

България

България

Overený kupujúci

лека и лесна за употреба

Чудесен продукт. Не е необходимо да се натиска по време на гладене.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EcoCare GC3720/32 Парна ютия

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EcoCare GC3720/32 Парна ютия

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Až 25 % úspora energie podľa IEC 603311, v porovnaní s RI3320 pri max. nastavení