Tento produkt už nie je dostupný
GC3802/20
Jednotka v žehlení
Naparovanie 40 g/min;140 g zosil. para
Žehliaca plocha SteamGlide
Ochrana proti vodnému kameňu
2400 wattov
Vďaka 2400 W sa naparovacia žehlička Azur Performer Plus rýchlo zohreje a zaručí vysoký výkon pre fantastické výsledky žehlenia.
Kontinuálny výstup pary až 40 g/min. poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.
Zosilnená para až 140 g pre rýchle odstránenie aj tých najodolnejších záhybov.
Ocenenia
3.7
z 5
3
Recenzie
mojmirr
13/12/2017
Česká republika
Žehlí se a pracuje se s ní velice dobře
Jsem s ní prostě pokojen. Občas žehlím košile již proschlé a všechno se vyžehlí jak potřebuji.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer GC3802/20 Napařovací žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer GC3802/20 Napařovací žehlička
Veronikash93
02/04/2019
Україна
Этот утюг идеальный
Больше двух лет пользуюсь этим утюгом , очень легко и быстро поутюжить вещи. Отпаривает идеально. Этот утюг полностью оправдал мои ожидания. Рекомендую .
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer GC3802/20 Парова праска
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer GC3802/20 Парова праска
rufios
08/09/2017
България
Лош избор
Голямо разочарование на 2 година след изтичане на гаранцията се образува ръжда вътр в ютията и сега при всяко гладене пуска ръждиви петна по дрехите!Никога не бих си взел повече ютия от Philips!
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer GC3802/20 Парна ютия
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer GC3802/20 Парна ютия