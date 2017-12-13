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Tento produkt už nie je dostupný

Azur PerformerNaparovacia žehlička

GC3802/20

3.7
| (3) Recenzie

1 Ocenenie

Rýchlejšie, jednoduchšie a inteligentnejšie
Naparovacia žehlička Philips Azur Performer spája vysoký výkon a jednoduché použitie. Automatická kontrola naparovania vypúšťa správne množstvo pary na každý druh tkaniny. Žehliaca plocha SteamGlide prináša lepšiu kĺzavosť na rýchlejšie žehlenie.
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Jednotka v žehlení

Vďaka inovatívnej kontrole pary a teploty

Rýchlejšie, jednoduchšie a inteligentnejšie

  • Naparovanie 40 g/min;140 g zosil. para

  • Žehliaca plocha SteamGlide

  • Ochrana proti vodnému kameňu

  • 2400 wattov

2400 W na rýchle zahriatie žehličky

2400 W na rýchle zahriatie žehličky

Vďaka 2400 W sa naparovacia žehlička Azur Performer Plus rýchlo zohreje a zaručí vysoký výkon pre fantastické výsledky žehlenia.

Výstup pary až 40 g/min. pre lepšie vyžehlenie záhybov

Výstup pary až 40 g/min. pre lepšie vyžehlenie záhybov

Kontinuálny výstup pary až 40 g/min. poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.

Zosilnená para až 140 g

Zosilnená para až 140 g

Zosilnená para až 140 g pre rýchle odstránenie aj tých najodolnejších záhybov.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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3.7

z 5

3

Recenzie

4
3
2

13/12/2017

Česká republika

Česká republika

Žehlí se a pracuje se s ní velice dobře

Jsem s ní prostě pokojen. Občas žehlím košile již proschlé a všechno se vyžehlí jak potřebuji.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer GC3802/20 Napařovací žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer GC3802/20 Napařovací žehlička

02/04/2019

Україна

Україна

Этот утюг идеальный

Больше двух лет пользуюсь этим утюгом , очень легко и быстро поутюжить вещи. Отпаривает идеально. Этот утюг полностью оправдал мои ожидания. Рекомендую .

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer GC3802/20 Парова праска

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer GC3802/20 Парова праска

08/09/2017

България

България

Лош избор

Голямо разочарование на 2 година след изтичане на гаранцията се образува ръжда вътр в ютията и сега при всяко гладене пуска ръждиви петна по дрехите!Никога не бих си взел повече ютия от Philips!

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer GC3802/20 Парна ютия

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer GC3802/20 Парна ютия

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