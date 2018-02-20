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Tento produkt už nie je dostupný

Azur PerformerNaparovacia žehlička

GC3811/80

5
| (2) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Rýchlejšie, jednoduchšie a inteligentnejšie
Naparovacia žehlička Philips Azur Performer spája vysoký výkon a jednoduché použitie. Automatická kontrola naparovania vypúšťa správne množstvo pary na každý druh tkaniny. Vďaka žehliacej ploche SteamGlide Plus bude žehlenie hračkou.
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Jednotka v žehlení

Vďaka inovatívnej kontrole pary a teploty

Rýchlejšie, jednoduchšie a inteligentnejšie

  • Naparovanie 40 g/min;160 g zosil. para

  • Žehliaca plocha SteamGlide Plus

  • Ochrana proti vodnému kameňu

  • 2400 wattov

2400 W na rýchle zahriatie žehličky

2400 W na rýchle zahriatie žehličky

Vďaka 2400 W sa naparovacia žehlička Azur Performer Plus rýchlo zohreje a zaručí vysoký výkon pre fantastické výsledky žehlenia.

Výstup pary až 40 g/min. pre lepšie vyžehlenie záhybov

Výstup pary až 40 g/min. pre lepšie vyžehlenie záhybov

Kontinuálny výstup pary až 40 g/min. poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.

Zosil. para až 160 g

Zosil. para až 160 g

Zosilnenú paru možno použiť pre vertikálne naparovanie a odolné záhyby.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

2

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

20/02/2018

Česká republika

Česká republika

Spokojenost s výrobkem.

Spokojenost s výrobkem. Žehlička se mi líbí nejenom designově, Ale i jednoduchým pohodlným provozem.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer GC3811/80 Napařovací žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer GC3811/80 Napařovací žehlička

29/11/2017

Česká republika

Česká republika

Tento produkt jednoznačně doporučuji, neboť má vynikající vlastnosti, oceňuji zejména odvápňování.

Tento produkt jednoznačně doporučuji, neboť má vynikající vlastnosti, oceňuji zejména odvápňování.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer GC3811/80 Napařovací žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer GC3811/80 Napařovací žehlička

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