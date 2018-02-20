Tento produkt už nie je dostupný
Jednotka v žehlení
Naparovanie 40 g/min;160 g zosil. para
Žehliaca plocha SteamGlide Plus
Ochrana proti vodnému kameňu
2400 wattov
Vďaka 2400 W sa naparovacia žehlička Azur Performer Plus rýchlo zohreje a zaručí vysoký výkon pre fantastické výsledky žehlenia.
Kontinuálny výstup pary až 40 g/min. poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.
Zosilnenú paru možno použiť pre vertikálne naparovanie a odolné záhyby.
Ocenenia
5.0
z 5
2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
RomKo
20/02/2018
Česká republika
Spokojenost s výrobkem.
Spokojenost s výrobkem. Žehlička se mi líbí nejenom designově, Ale i jednoduchým pohodlným provozem.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer GC3811/80 Napařovací žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer GC3811/80 Napařovací žehlička
Miluška
29/11/2017
Česká republika
Tento produkt jednoznačně doporučuji, neboť má vynikající vlastnosti, oceňuji zejména odvápňování.
Tento produkt jednoznačně doporučuji, neboť má vynikající vlastnosti, oceňuji zejména odvápňování.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer GC3811/80 Napařovací žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer GC3811/80 Napařovací žehlička