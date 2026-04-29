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PerfectCare Naparovacia žehlička

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PerfectCareNaparovacia žehlička

GC3920/20

PerfectCare Naparovacia žehlička

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Návody a dokumentácia

Eco passport Philips PerfectCare Steam iron - English (US)

  • PDF súbor, 132.9 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Steam iron GC3920/20 - English (US)

  • PDF súbor, 962.3 kB
  • 13 March 2026

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