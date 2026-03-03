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  • Jednoduchšie a rýchlejšie bez nastavení teploty
  • Jednoduchšie a rýchlejšie bez nastavení teploty
  • Jednoduchšie a rýchlejšie bez nastavení teploty
  • Jednoduchšie a rýchlejšie bez nastavení teploty
  • Jednoduchšie a rýchlejšie bez nastavení teploty
  • Jednoduchšie a rýchlejšie bez nastavení teploty
  • Jednoduchšie a rýchlejšie bez nastavení teploty
  • Jednoduchšie a rýchlejšie bez nastavení teploty
  • Jednoduchšie a rýchlejšie bez nastavení teploty
  • Jednoduchšie a rýchlejšie bez nastavení teploty
  • Jednoduchšie a rýchlejšie bez nastavení teploty
  • Jednoduchšie a rýchlejšie bez nastavení teploty
  • Jednoduchšie a rýchlejšie bez nastavení teploty
  • Jednoduchšie a rýchlejšie bez nastavení teploty
  • Jednoduchšie a rýchlejšie bez nastavení teploty
  • Jednoduchšie a rýchlejšie bez nastavení teploty
  • Jednoduchšie a rýchlejšie bez nastavení teploty
  • Jednoduchšie a rýchlejšie bez nastavení teploty
  • Jednoduchšie a rýchlejšie bez nastavení teploty
  • Jednoduchšie a rýchlejšie bez nastavení teploty

PerfectCareNaparovacia žehlička

GC3920/20

1 Ocenenie

Jednoduchšie a rýchlejšie bez nastavení teploty
Teraz môžete žehliť naraz všetko, od džínsov po hodváb, vďaka technológii OptimalTEMP, ktorá poskytuje dokonalé spojenie tepla a naparovania na rýchlejšie odstraňovanie záhybov bez rizika spálenia či lesklých plôch.
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Jednotka v žehlení

100 % bezpečná aj pre jemné tkaniny

Jednoduchšie a rýchlejšie bez nastavení teploty

  • 2500 W

  • Kontinuálny výstup pary 45 g/min

  • Parný ráz 180 g

  • Žehliaca plocha SteamGlide Plus

Technológia OptimalTEMP, bez nutnosti nastavenia teploty

Technológia OptimalTEMP, bez nutnosti nastavenia teploty

Žehlite všetko, od džínsov až po hodváb, bez úpravy teploty. Vďaka technológii OptimalTEMP nie je potrebné vykonávať žiadne nastavenia. Už viac nemusíte pred žehlením triediť bielizeň ani čakať na ohriatie či ochladenie žehličky. Ste v každom okamihu pripravení na každý typ tkaniny.

Bezpečné pre všetky tkaniny na žehlenie s garanciou nespálenia

Bezpečné pre všetky tkaniny na žehlenie s garanciou nespálenia

Vďaka technológii OptimalTEMP vám môžeme zaručiť, že táto žehlička nikdy nespáli žiadnu tkaninu, ktorú možno žehliť. Dokonca ju môžete nechať položenú na odeve alebo na žehliacej doske. Nič nespálite. Garantujeme.

2500 W na rýchle zahriatie

2500 W na rýchle zahriatie

Poskytuje rýchle zohriatie a vysoký výkon.

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

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Ocenenia

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Hodnotenie

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  • Tipy a triky