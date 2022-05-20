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  • Jednoduchšie a rýchlejšie bez nastavení teploty
  • Jednoduchšie a rýchlejšie bez nastavení teploty
  • Jednoduchšie a rýchlejšie bez nastavení teploty
  • Jednoduchšie a rýchlejšie bez nastavení teploty
  • Jednoduchšie a rýchlejšie bez nastavení teploty
  • Jednoduchšie a rýchlejšie bez nastavení teploty
  • Jednoduchšie a rýchlejšie bez nastavení teploty
  • Jednoduchšie a rýchlejšie bez nastavení teploty
  • Jednoduchšie a rýchlejšie bez nastavení teploty
  • Jednoduchšie a rýchlejšie bez nastavení teploty
  • Jednoduchšie a rýchlejšie bez nastavení teploty
  • Jednoduchšie a rýchlejšie bez nastavení teploty
  • Jednoduchšie a rýchlejšie bez nastavení teploty
  • Jednoduchšie a rýchlejšie bez nastavení teploty
  • Jednoduchšie a rýchlejšie bez nastavení teploty
  • Jednoduchšie a rýchlejšie bez nastavení teploty
  • Jednoduchšie a rýchlejšie bez nastavení teploty
  • Jednoduchšie a rýchlejšie bez nastavení teploty

PerfectCareNaparovacia žehlička

GC3925/30

4.4
| (14) Recenzie | 86% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Jednoduchšie a rýchlejšie bez nastavení teploty
Teraz môžete žehliť naraz všetko, od džínsov po hodváb, vďaka technológii OptimalTEMP, ktorá poskytuje dokonalé spojenie tepla a naparovania na rýchlejšie odstraňovanie záhybov bez rizika spálenia či lesklých plôch.
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Jednotka v žehlení

100 % bezpečná aj pre jemné tkaniny

Jednoduchšie a rýchlejšie bez nastavení teploty

  • 2500 W

  • Kontinuálny výstup pary 45 g/min

  • Parný ráz 180 g

  • Žehliaca plocha SteamGlide Plus

Technológia OptimalTEMP, bez nutnosti nastavenia teploty

Technológia OptimalTEMP, bez nutnosti nastavenia teploty

Žehlite všetko, od džínsov až po hodváb, bez úpravy teploty. Vďaka technológii OptimalTEMP nie je potrebné vykonávať žiadne nastavenia. Už viac nemusíte pred žehlením triediť bielizeň ani čakať na ohriatie či ochladenie žehličky. Ste v každom okamihu pripravení na každý typ tkaniny.

Bezpečné pre všetky tkaniny na žehlenie s garanciou nespálenia

Bezpečné pre všetky tkaniny na žehlenie s garanciou nespálenia

Vďaka technológii OptimalTEMP vám môžeme zaručiť, že táto žehlička nikdy nespáli žiadnu tkaninu, ktorú možno žehliť. Dokonca ju môžete nechať položenú na odeve alebo na žehliacej doske. Nič nespálite. Garantujeme.

2500 W na rýchle zahriatie

2500 W na rýchle zahriatie

Poskytuje rýchle zohriatie a vysoký výkon.

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

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Náhradné diely a príslušenstvo

Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.4

z 5

14

Recenzie

86%

Odporúča tento produkt

3
2

20/05/2022

Česká republika

Česká republika

Skvělá a šetrná žehlička

Žehličku používám velmi často a jsem s ní velice spokojen. Žádné prádlo nespálí, ovládá se velmi jednoduše a žehlení je s ní velmi jednoduché.

Výhody

Pára, snadné ovládání, snadné žehlení

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare GC3925/30 Napařovací žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare GC3925/30 Napařovací žehlička

14/05/2021

Česká republika

Česká republika

Lepší žehličku jsem neměla.

Doporučuji všem. Bez nastavování teploty, žehlí suprově

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare GC3925/30 Napařovací žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare GC3925/30 Napařovací žehlička

07/12/2018

Česká republika

Česká republika

Super žehlička

Spokojenost, zvládne jí i chlap. Nevím co víc napsat, je to přece jen žehlička.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare GC3925/30 Napařovací žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare GC3925/30 Napařovací žehlička

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  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky