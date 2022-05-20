Jednotka v žehlení
2500 W
Kontinuálny výstup pary 45 g/min
Parný ráz 180 g
Žehliaca plocha SteamGlide Plus
Žehlite všetko, od džínsov až po hodváb, bez úpravy teploty. Vďaka technológii OptimalTEMP nie je potrebné vykonávať žiadne nastavenia. Už viac nemusíte pred žehlením triediť bielizeň ani čakať na ohriatie či ochladenie žehličky. Ste v každom okamihu pripravení na každý typ tkaniny.
Vďaka technológii OptimalTEMP vám môžeme zaručiť, že táto žehlička nikdy nespáli žiadnu tkaninu, ktorú možno žehliť. Dokonca ju môžete nechať položenú na odeve alebo na žehliacej doske. Nič nespálite. Garantujeme.
Poskytuje rýchle zohriatie a vysoký výkon.
Ocenenia
4.4
z 5
14
Recenzie
86%
Odporúča tento produkt
Michal M.
20/05/2022
Česká republika
Skvělá a šetrná žehlička
Žehličku používám velmi často a jsem s ní velice spokojen. Žádné prádlo nespálí, ovládá se velmi jednoduše a žehlení je s ní velmi jednoduché.
Výhody
Pára, snadné ovládání, snadné žehlení
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare GC3925/30 Napařovací žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare GC3925/30 Napařovací žehlička
Moňa52
14/05/2021
Česká republika
Lepší žehličku jsem neměla.
Doporučuji všem. Bez nastavování teploty, žehlí suprově
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare GC3925/30 Napařovací žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare GC3925/30 Napařovací žehlička
Pvvppv
07/12/2018
Česká republika
Super žehlička
Spokojenost, zvládne jí i chlap. Nevím co víc napsat, je to přece jen žehlička.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare GC3925/30 Napařovací žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare GC3925/30 Napařovací žehlička